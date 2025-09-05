Trapani: arrestato minorenne ricercato per reati sessuali ed estorsione

È stato rintracciato il minore extracomunitario, dichiarato latitante dal gip del Tribunale per i minorenni di Palermo, che si era sottratto volutamente dal mese di giugno scorso all’esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia presso Istituto Penale Minorile, dandosi alla fuga da una struttura agrigentina nella quale era in quel momento collocato in esecuzione di misura cautelare minore. Il giovane, indagato per reati in materia sessuale, nonché per tentata estorsione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, dopo essersi messo in fuga aveva fatto perdere le sue tracce.

I primi giorni del mese di agosto, personale della Sezione Anticrimine ha appreso confidenzialmente che lo stesso era stato visto orbitare nel comune di Mazara del Vallo e, precisamente, nelle campagne limitrofe l’ex comunità Il Sorriso, in cui il giovane in passato aveva soggiornato. I poliziotti hanno dato il via ad un’attività di perlustrazione e appostamento durata diversi giorni e culminata con la cattura del giovane la mattina del 27 agosto 2025, a seguito di un servizio dedicato, iniziato all’alba di quel giorno. Il giovane, vistosi scoperto, si è dato alla fuga ma è stato raggiunto e arrestato dagli agenti di polizia che lo hanno assicurato alla giustizia.