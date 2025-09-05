Trapani: arrestato minorenne ricercato per reati sessuali ed estorsione

05/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

È stato rintracciato il minore extracomunitario, dichiarato latitante dal gip del Tribunale per i minorenni di Palermo, che si era sottratto volutamente dal mese di giugno scorso all’esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia presso Istituto Penale Minorile, dandosi alla fuga da una struttura agrigentina nella quale era in quel momento collocato in esecuzione di misura cautelare minore. Il giovane, indagato per reati in materia sessuale, nonché per tentata estorsione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, dopo essersi messo in fuga aveva fatto perdere le sue tracce.

I primi giorni del mese di agosto, personale della Sezione Anticrimine ha appreso confidenzialmente che lo stesso era stato visto orbitare nel comune di Mazara del Vallo e, precisamente, nelle campagne limitrofe l’ex comunità Il Sorriso, in cui il giovane in passato aveva soggiornato. I poliziotti hanno dato il via ad un’attività di perlustrazione e appostamento durata diversi giorni e culminata con la cattura del giovane la mattina del 27 agosto 2025, a seguito di un servizio dedicato, iniziato all’alba di quel giorno. Il giovane, vistosi scoperto, si è dato alla fuga ma è stato raggiunto e arrestato dagli agenti di polizia che lo hanno assicurato alla giustizia.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Paternò: violenza sessuale di gruppo su due turiste ungheresi, arrestati gli autori
Leggi la notizia

È stato rintracciato il minore extracomunitario, dichiarato latitante dal gip del Tribunale per i minorenni di Palermo, che si era sottratto volutamente dal mese di giugno scorso all’esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia presso Istituto Penale Minorile, dandosi alla fuga da una struttura agrigentina nella quale era in quel momento collocato in esecuzione […]

«Non lasceremo che la malavita controlli Catania»: la missione della commissione parlamentare antimafia
Leggi la notizia

È stato rintracciato il minore extracomunitario, dichiarato latitante dal gip del Tribunale per i minorenni di Palermo, che si era sottratto volutamente dal mese di giugno scorso all’esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia presso Istituto Penale Minorile, dandosi alla fuga da una struttura agrigentina nella quale era in quel momento collocato in esecuzione […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 settembre 2025
di

ARIETEVoi Ariete iniziate la settimana in maniera molto motivata, ma anche con un carico di stanchezza accumulata non indifferente, proprio perché non avete molto staccato durante questa estate lavorativa e impegnata, ma che vi ha permesso di finalizzare obbiettivi importanti. Visto che adesso siete riusciti a pianificare un piano preparatorio per le vostre ambizioni lavorative, […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]