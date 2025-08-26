Trapani: arrestati tre giovanissimi per spaccio, tra loro anche un minorenne

26/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Sono stati arrestati tre giovani trapanesi, tra cui un minorenne, per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, hashish e crack. L’attività della polizia di Trapani ha permesso di individuare un alloggio popolare, all’interno del quartiere denominato Bronx, stabilmente adibito a market dello stupefacente. Lunedì scorso, dopo ore di appostamento, coadiuvati dai vigili del fuoco, i poliziotti hanno fatto irruzione nell’immobile trovando dentro tre ragazzi giovanissimi, che avevano messo in piedi una vera e propria centrale di spaccio. Infatti, al suo interno sono stati rinvenuti 300 grammi di cocaina, 40 grammi di crack e 30 di hashish, nonché materiale per il confezionamento e strumenti utili alla basatura della cocaina, vale a dire il processo di trasformazione della cocaina in crack.

Oltre a una somma in contante, è stato rinvenuto una sorta di prezziario, che associava un costo a ciascuna dose di stupefacente. Per i due maggiorenni, entrambi con precedenti, è arrivata la convalida dell’arresto e l’applicazione di una idonea misura cautelare: nei confronti di uno dei due la custodia in carcere e per l’altro gli arresti domiciliari. Mentre per il minorenne, è stato convalidato l’arresto ed è stata applicata la misura cautelare della custodia presso l’Istituto penitenziario minorile.

