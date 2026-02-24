Ennesima giornata complicata per chi percorre la tangenziale di Catania. Nella mattinata un mezzo pesante, che trasportava della terra, ha perso parte del carico lungo l’arteria mentre si trovava all’altezza delle sede Anas in direzione Siracusa. Inevitabili le ripercussioni sul traffico veicolare con code chilometriche. Sul posto è intervenuta la polizia stradale e le squadre Anas per avviare le operazioni di pulitura.