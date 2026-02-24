Traffico bloccato lungo la tangenziale di Catania, perdita di carico per un mezzo pesante

24/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Ennesima giornata complicata per chi percorre la tangenziale di Catania. Nella mattinata un mezzo pesante, che trasportava della terra, ha perso parte del carico lungo l’arteria mentre si trovava all’altezza delle sede Anas in direzione Siracusa. Inevitabili le ripercussioni sul traffico veicolare con code chilometriche. Sul posto è intervenuta la polizia stradale e le squadre Anas per avviare le operazioni di pulitura.

