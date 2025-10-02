Il traffico di droga nel Palermitano: le riunioni intercettate

02/10/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Traffico di droga nel Palermitano. I carabinieri hanno arrestato dieci persone, due delle quali già in carcere per altra causa. Tutte sono ritenute responsabili, a vario titolo, di avere fatto parte di un’associazione dedita al traffico di stupefacenti. Oppure di avere concorso nell’attività di spaccio.

Gli arresti

Nella mattinata di oggi, a Palermo, Bagheria e Termini Imerese (nel Palermitano), i carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare. Emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Dieci persone sono state arrestate. Altre sono sono indagate in stato di libertà. Quattro di queste sono state sottoposte a perquisizione nella mattinata.

Le indagini sul traffico di droga nel Palermitano

Il provvedimento scaturisce da una complessa attività investigativa portata avanti dall’ottobre del 2022 al giugno del 2023. Indagini che hanno permesso di individuare, monitorare e contrastare il sodalizio criminale operante nel comune di Bagheria (in provincia di Palermo). Le indagini sono state condotte anche mediante attività tecniche di intercettazione. E hanno permesso di accertare che, a gestire in prima persona il business della droga, fosse un 30enne del luogo con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo si sarebbe premurato di tenere i rapporti con i fornitori e stabilire le paghe settimanali per i singoli pusher. Ma anche di assoldare i corrieri della sostanza stupefacente e, quando necessario, redarguire e allontanare altri spacciatori che tentavano di delinquere nella stessa zona.

Le riunioni intercettate

Le intercettazioni hanno permesso di registrare anche intere riunioni operative. Nel corso di questi incontri sarebbero state impartite specifiche istruzioni ai singoli associati. Da quei dialoghi registrati sarebbero emersi vari indizi. L’esistenza di un accordo criminale per la spartizione delle piazze di spaccio anche in base tipo di droga da smerciare. Le rendicontazioni dell’attività della piazza di spaccio e i dialoghi captati hanno inoltre consentito di individuare la quantità di crack ceduta e l’incasso giornaliero del sodalizio. Un introito stimato in 1000 euro al giorno.

Gli arresti in flagranza

Durante l’attività, inoltre, i carabinieri procedendo alla notifica dell’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di uno dei destinatari del provvedimento, lo hanno arrestato in flagranza di reato. L’uomo, infatti, è stato trovato in possesso di 22 grammi di crack e della somma di 2236 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. A carico di quest’ultimo, i militari hanno proceduto al sequestro preventivo di un’auto e di un orologio di lusso. Nel corso delle indagini era stato arrestato in flagranza di reato un giovane bagherese. L’uomo, considerato uno dei pusher più attivi, è stato trovato in possesso di circa 45 grammi di crack suddivisi in 164 dosi.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Maltempo a Favara, continuano le ricerche della donna dispersa
Leggi la notizia

Traffico di droga nel Palermitano. I carabinieri hanno arrestato dieci persone, due delle quali già in carcere per altra causa. Tutte sono ritenute responsabili, a vario titolo, di avere fatto parte di un’associazione dedita al traffico di stupefacenti. Oppure di avere concorso nell’attività di spaccio. Gli arresti Nella mattinata di oggi, a Palermo, Bagheria e […]

Il traffico di droga nel Palermitano: le riunioni intercettate
Leggi la notizia

Traffico di droga nel Palermitano. I carabinieri hanno arrestato dieci persone, due delle quali già in carcere per altra causa. Tutte sono ritenute responsabili, a vario titolo, di avere fatto parte di un’associazione dedita al traffico di stupefacenti. Oppure di avere concorso nell’attività di spaccio. Gli arresti Nella mattinata di oggi, a Palermo, Bagheria e […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025
di

Settimana di cerniera per l’autunno: si chiude settembre, con questo lunedì 29, e si apre ottobre; ma cosa ne pensa l’oroscopo? Scopriamo con le previsioni astrologiche, segno per segno. ARIETE Inizia una settimana con ben tre pianeti da tenere in considerazione per voi Ariete. Mercurio entra in opposizione e vi mette in difficoltà con dei […]

Il segno del mese: Bilancia, le caratteristiche del segno
di

Entriamo nel segno zodiacale del mese: la Bilancia. Con le sue caratteristiche, tra ricerca estetica, armonia e senso di giustizia, passando per una grande personalità da segno cardinale, che incarna i dettami autunnali esistenzialistici, capaci di accettare che per vivere meglio bisogna lasciar andare qualcosa. Parlare del segno della Bilancia è sempre piacevole per un […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]