A19, code chilometriche e rallentamenti tra Altavilla Milicia e Bagheria

Erano state annunciate e sono arrivate le code chilometriche sulla A19. Al momento, lungo l’autostrada Palermo-Catania il traffico è sostenuto: si registrano code e rallentamenti di due chilometri e mezzo nel tratto compreso fra Casteldaccia e Bagheria (nel Palermitano), nella carreggiata in direzione Palermo. Stando a quanto fanno sapere da Anas, i disagi per gli automobilisti sarebbero dovuti agli spostamenti dalle località balneari verso il capoluogo siciliano. Fluida la circolazione nella carreggiata opposta. La situazione è monitorata costantemente dal personale in servizio.