Catania, traffico in tilt nella zona dell’aeroporto per la Fiera dei morti: interrogazione al sindaco

Viabilità in tilt nella zona dell’aeroporto di Catania nel giorno della commemorazione dei defunti. «Una pessima cartolina per la nostra città», è la denuncia del consigliere comunale del Partito democratico Matteo Bonaccorso. Il componente del civico consesso ha già annunciato anche la presentazione di un’interrogazione all’amministrazione comunale di Catania guidata dal sindaco Enrico Trantino per quanto accaduto.

Viabilità in tilt all’aeroporto di Catania per i defunti

«È inaccettabile quanto accaduto nel giorno della commemorazione dei defunti nei pressi dell’aeroporto internazionale di Catania». Dure le parole del consigliere comunale del Pd per la viabilità paralizzata ieri (domenica 2 novembre) nella zona dell’aeroporto del capoluogo etneo. «Cittadini e turisti – aggiunge Bonaccorso – sono rimasti imbottigliati nel traffico per ore». Secondo quanto ricostruito finora, la colpa delle lunghe code, soprattutto nel tardo pomeriggio, sarebbe dell’evento della Fiera dei morti. Organizzato proprio nel vicino parcheggio scambiatore di Fontanarossa. Evento a cui si è aggiunto poi il traffico dei rientri dopo il ponte di Ognissanti. «Tutto questo – commenta il consigliere – ha mandato in tilt la circolazione».

L’interrogazione all’amministrazione comunale

Il consigliere comunale del Partito democratico Matteo Bonaccorso ha già annunciato la presentazione di un’interrogazione all’amministrazione comunale. Per chiedere formalmente «se non sarebbe stato più opportuno individuare una sede diversa per il tradizionale mercato. E se, per i prossimi anni, si è intenzionati a trovare un’area più consona». In effetti, come ha ricostruito anche consigliere comunale del Pd, «la zona adiacente allo scalo è rimasta congestionata fino a tarda sera. E sono stati in molti a perdere il volo». Proprio a causa della viabilità in tilt nell’area dell’aeroporto di Catania per la giornata della commemorazione dei morti.

«È inammissibile che una città che si definisce a vocazione turistica – continua il consigliere – costringa i visitatori a scendere da taxi o autobus. Bloccati nel traffico per ore, per raggiungere a piedi l’aeroporto. Una pessima cartolina che si portano a casa e che certamente non giova all’immagine della nostra terra. Ci aspettiamo – conclude Bonaccorso – che il sindaco venga a riferire in Consiglio comunale per chiarire le scelte organizzative che hanno portato a questa situazione».

La comunicazione di Sac

Nella giornata di ieri, anche la Sac (la società che gestisce l’aeroporto di Catania) ha pubblicato un annuncio rivolto ai passeggeri in partenza. «Registriamo un ampio flusso di viaggiatori in arrivo presso il nostro scalo. Dato l’aumento del traffico dei passeggeri dovuto alle festività – si legge nel comunicato pubblicato anche sulle pagine social – la viabilità nelle aree limitrofe all’aeroporto potrebbe subire rallentamenti e la circolazione potrebbe essere difficile». Una nota con cui la Sac ha invitato i passeggeri a «programmare l’arrivo in aeroporto con un largo anticipo, superiore al consueto, per garantire la partenza in orario».

