Aeroporto di Catania: «Ritardi per check-in e bagagli»

Foto di Sac

«Informiamo i passeggeri che, nella giornata odierna, si stanno registrando ritardi nelle operazioni di accettazione e riconsegna bagagli da parte di alcuni vettori, con possibili ripercussioni sui tempi d’attesa». Così in una nota, pubblicata anche sui social, la Sac, la società che gestisce l’aeroporto di Catania. «Comprendiamo il disagio che questa situazione può comportare e ci scusiamo per gli eventuali inconvenienti», si legge ancora nella comunicazione in cui la Sac invita i passeggeri a seguire «alcuni semplici accorgimenti per agevolare la vostra partenza». Tra i consigli c’è quello di contattare la compagnia aerea per verificare lo stato aggiornato del volo e anche quello di presentarsi in aeroporto con adeguato anticipo rispetto all’orario previsto, «per gestire con tranquillità le procedure di check-in e sicurezza».

Il Codacons Sicilia ha attivato un servizio di assistenza dedicato ai passeggeri coinvolti, raggiungibile all’indirizzo email sportellocodacons@gmail.com e tramite WhatsApp al numero 3715201706. «Con spirito costruttivo e nell’interesse collettivo, chiediamo un incontro urgente con i vertici dell’aeroporto e con le compagnie aeree – fanno sapere da Codacons – al fine di valutare congiuntamente soluzioni pratiche che permettano di prevenire simili disagi, migliorare l’organizzazione delle operazioni di imbarco e riconsegna bagagli e potenziare l’informazione e l’assistenza ai passeggeri nei momenti di maggiore afflusso».