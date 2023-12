Mascalucia: ha divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico ma tormenta la ex

Foto di rawpixel.com

Nonostante il divieto di avvicinamento a meno di 200 metri dall’abitazione della sua ex compagna, con il braccialetto elettronico e l’obbligo di dimora in orario notturno, l’uomo si è presentato di notte sotto casa della donna e si è attaccato al citofono. L’episodio è avvenuto la notte scorsa a Mascalucia, in provincia di Catania. Intorno alle 2 è stata la stessa vittima – una donna di 39 anni – a chiamare il numero unico per le emergenze (112) per chiedere aiuto. L’uomo – un 39enne mascaluciese – infatti, la stava molestando al citofono di casa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Gravina di Catania. Arrivati a casa della donna, che si trova in una zona di periferia di Mascalucia, i militari hanno raccolto la testimonianza della donna che ha raccontato dell’ex compagno che, ancora una volta, si sarebbe presentato sotto casa sua e avrebbe suonato insistentemente al suo citofono. I militari, hanno trovato e bloccato il 37enne in via San Nicolò a bordo della sua Opel Corsa. I carabinieri hanno poi accertato che già nei mesi scorsi, l’uomo aveva già fatto simili incursioni notturne sotto l’abitazione della sua ex compagna. Adesso è stato arrestato.