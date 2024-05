Aci Catena, evade e lascia un amico in casa al suo posto

Sottoposto ai domiciliari ad Aci Catena, un 33enne catanese ha deciso comunque di uscire di casa lasciando all’interno dell’appartamento, al suo posto, un amico. Ad accorgersi dello scambio di persona sono stati i carabinieri durante un servizio di controllo nell’abitazione da cui il 33enne già altre volte era uscito senza essere autorizzato.

Il 33enne, già ai domiciliari per rapina e detenzione di armi, è stato arrestato per evasione. Quando i militari sono entrati, non lo hanno trovato in casa. Al suo posto, però, c’era un 30enne straniero che ha riferito che era stato proprio l’amico a chiedergli di restare lì e di prestargli la macchina. Una Mercedes classe B con cui il 33enne si era allontanato. A quel punto, sono scattate le ricerche dell’uomo che è stato rintracciato dopo venti minuti circa in via Aldo Moro proprio alla guida dell’auto del 30enne.

Di fronte ai militari che gli hanno intimato l’alt, l’uomo ha accelerato per tentare di fuggire. Dopo un breve inseguimento, il 33enne ha abbandonato la macchina e ha provato a rientrare in casa. Là davanti, però, ha trovato dei carabinieri in borghese. Bloccato, è stato arrestato per evasione. L’amico 30enne, invece, è stato denunciato per procurata evasione.