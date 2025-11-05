Topi e blatte in un ristorante del centro di Catania. Poi anche irregolarità amministrative riscontrate in un chiosco e una festa di Halloween a pagamento organizzata in una villa senza alcuna autorizzazione. È il bilancio di un’attività di controllo attuata dalla task force coordinata dalla polizia nel capoluogo etneo.

I controlli

L’intervento si è sviluppato nella zona del centro di Catania, nella serata di venerdì. Controlli in un ristorante e un chiosco nella zona di via Sant’Euplio, per verificare il rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza e il possesso delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande. Un intervento a garanzia della salute dei consumatori. Per questo sono stati effettuati controlli per accertare le condizioni igieniche delle attività di ristorazione. Ma anche l’osservanza delle prescrizioni delle licenze, il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la regolarità delle posizioni lavorative.

L’attività è stata coordinata dai poliziotti della squadra volanti della questura di Catania. Ha visto impegnati gli agenti della divisione anticrimine, il personale del nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia del corpo forestale della Regione Siciliana. Della task force fa parte anche l’ispettorato nazionale del lavoro, il dipartimento di prevenzione veterinaria – servizio di Sanità pubblica veterinaria e del dipartimento di prevenzione. Lo Spresal, il servizio igiene pubblica dell’Asp di Catania e gli agenti del settore Annona della polizia locale di Catania.

Topi e blatte in un ristorante a Catania

Il controllo nell’attività di ristorazione ha fatto emergere diverse criticità. A cominciare da quelle di natura igienico-sanitaria, riscontrando la presenza di blatte nella cucina e di un topo morto negli spogliatoi dei dipendenti, accanto al deposito di alimenti freschi. Tracce evidenti di sporco sono state riscontrate nei locali dove avvengono la preparazione, la somministrazione e il deposito di alimenti, dovute a una cattiva manutenzione nel tempo. Al riguardo, il servizio Igiene pubblica dell’Asp di Catania ha disposto la chiusura del ristorante con la sospensione immediata dell’attività per tutelare la salute pubblica.

Le multe per i lavoratori in nero

Durante le verifiche, i poliziotti hanno notato un fuggi-fuggi di giovani camerieri e di altri addetti alla cucina che sono stati fermati. Dagli accertamenti dell’Ispettorato del lavoro è emerso che su 16 lavoratori cinque erano in nero. Per questo motivo, il titolare è stato sanzionato per 1950 euro per singolo lavoratore non in regola. Per un importo totale di 9750 euro. Inoltre, è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale fino alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro e al pagamento dell’ulteriore maxi-sanzione di 5000 euro. Applicata in quanto il titolare, già in passato, era stato sanzionato per avere fatto lavorare impiegati senza contratto.

Gli alimenti sequestrati

Non solo topi e blatte nel ristorante di Catania. Il corpo forestale e i medici del servizio veterinari hanno sequestrato e distrutto quattro chili di salumi e formaggi non idonei al consumo umano. Gli alimenti, infatti, riportavano una scadenza superata. Altri 50 chili di alimenti di origine animale e vegetale sono stati sequestrati perché privi del requisito della tracciabilità. Un dato necessario per determinare l’esatta provenienza dei prodotti. In questi casi, sono state contestate al titolare due sanzioni per complessivi 3500 euro. Inoltre, è stato constatato come nel menù non era indicato, in modo chiaro ed esplicito, se alcuni prodotti fossero freschi o congelati. Per questo motivo, il titolare è stato denunciato all’autorità giudiziaria per frode in commercio.

Gli agenti della polizia locale hanno appurato l’ampliamento e la difformità rispetto all’autorizzazione del suolo pubblico, disponendo il ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre, è stata annotata la mancanza di cartellonistica sul divieto di fumo e le aree private non segnalate da appositi cartelli. Per queste irregolarità, sono state elevate sanzioni per 5573 euro.

I controlli nel chiosco

I controlli nel chiosco di via Sant’Euplio a Catania, invece, hanno rilevato un ampliamento abusivo dell’attività. Con la costruzione di una struttura in cui era stata ricavata un’area in cui erano stati piazzati sei frigoriferi verticali e due a pozzetto pieni di bevande. Il titolare aveva occupato gran parte del suolo pubblico con tavoli e sedie sul marciapiedi. Frigoriferi, totem pubblicitari, ombrelloni, tavoli e sedie sono stati sequestrati e il titolare sanzionato per l’ampliamento abusivo su suolo pubblico. Ma anche per l’installazione abusiva di una tenda e la mancata autorizzazione per la vendita di alcolici e super alcolici, per un totale di oltre 3500 euro.

La festa di Halloween

La sera di Halloween, i poliziotti hanno effettuato un controllo in una villa privata del centro di Catania. Lì alcuni ragazzi avevano organizzato una festa senza autorizzazione. Era stato previsto anche un costoso biglietto d’ingresso che permetteva agli ospiti di accedere alla villa e di consumare un numero limitato di drink. Considerate le diverse violazioni, il proprietario è stato sanzionato dalla polizia locale per aver diffuso musica oltre la mezzanotte. Ma anche per la mancanza di Scia di somministrazione e di autorizzazione per la vendita di alcolici, per l’assenza di relazione fonometrica. Multe per un totale di oltre 14mila euro. Gli alcolici sono stati sequestrati.

Inoltre, i poliziotti hanno denunciato il proprietario per avere organizzato la serata danzante senza alcuna autorizzazione. E per la mancanza della valutazione da parte della commissione di vigilanza per i pubblici spettacoli prevista per verificare le condizioni di sicurezza dell’immobile. Dalle uscite di sicurezza all’impianto antincendio fino a un numero adeguato di addetti alla vigilanza.