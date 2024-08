Blatte e formiche in una pizzeria di Aci Castello, trappole per topi accanto al forno

Irregolarità igienico-sanitarie sono state riscontrate dai carabinieri del Nas di Catania in una pizzeria ad Aci Castello. Durante le attività di controllo, è stato verificato che il locale del centro utilizzava come deposito per gli alimenti un cortile idoneo soltanto alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Accanto ai rifiuti, non differenziati e ammassati dentro vari contenitori di plastica, i militari hanno trovato due frigoriferi che contenevano bevande, anche alcoliche, e bottiglie di vetro di acqua tutte impolverate. La presenza di spazzatura non sigillata ha attirato blatte e formiche che, strisciando fino all’interno del locale, hanno raggiunto i banconi per la lavorazione di alimenti. Accanto al forno, i carabinieri hanno trovato anche trappole per topi, oltre che polveri insetticide.

Le attrezzature ispezionate sono state trovate sporche, come il pavimento e le piastrelle che presentavano unto non rimosso da tempo. Anche le guaine dei frigoriferi e del banco di lavoro erano ammuffite e alle pareti mancavano alcune piastrelle con conseguente caduta di pezzi di intonaco. La titolare del locale, una 60enne di Aci Castello, aveva anche raccolto in un congelatore a pozzetto diversi chili di pesce privi di tracciabilità: più di cinque chili di calamari, 1,5 chili di gamberi rossi, quasi quattro chili di pesce spada a fette, tutti stipati in una busta di plastica sulla quale non c’era alcuna etichetta relativa alla tipologia del prodotto, alla scadenza, alle indicazioni sulla conservazione, o tutte le informazioni sulla tracciabilità che certificano l’origine dei prodotti e la loro corretta conservazione.

Infine, i militari hanno accertato anche che era scaduta l’autorizzazione agli scarichi fognari e che nemmeno gli estintori erano stati revisionati, motivo per cui l’imprenditrice è stata denunciata all’autorità giudiziaria. I prodotti alimentari sono stati sequestrati e nei confronti della proprietaria sono state elevate sanzioni amministrative per un totale complessivo di quasi 18mila euro.