Incidente sull’autostrada Palermo-Trapani: un tir è uscito fuori strada. Chiusa una carreggiata

Incidente sull’autostrada A29 Palermo-Trapani. Un tir che trasporta delle bombole di gas è uscito di strada e l’autostrada è chiusa al traffico fra i chilometri 36,900 e 28 in direzione Alcamo-Trapani nella carreggiata Alcamo decrescente, in località Paceco. La carreggiata è stata chiusa per consentire il recupero in sicurezza del mezzo finito fuori strada. Il conducente è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate, a Trapani, ma le sue condizioni non sono gravi. Ancora da chiarire le cause dell’incidente. Anas fa sapere che è stato disposto un percorso alternativo, che prevede l’uscita dei mezzi lungo la strada statale 113 e il rientro al chilometro 28 in località Dattilo. Sul posto – per la gestone della situazione – ci sono forze dell’ordine, vigili del fuoco e personale dell’Anas.