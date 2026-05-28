I carabinieri di Catania hanno arrestato in flagranza un uomo di 38 anni e una donna di 43 anni, accusati di rapina in concorso. Il fatto è avvenuto all’interno di un supermercato in via Acicastello, dove l’uomo avrebbe riempito un carrello con vari prodotti, incluso un televisore da 50 pollici.

La fuga e il tentato investimento

Giunto alle casse, il 38enne avrebbe oltrepassato l’uscita senza pagare, venendo scoperto dall’addetto alla vigilanza. Ne è nato un inseguimento fino al parcheggio, dove ad attenderlo c’era la complice a bordo di un’auto. L’uomo avrebbe caricato il televisore nel veicolo, mentre la donna si sarebbe allontanata rapidamente. Durante la fuga, la conducente avrebbe anche tentato di investire il vigilante intervenuto per bloccarli.

L’intervento dei carabinieri e l’arresto

Allertati dal 112 i militari hanno avviato immediatamente le ricerche, intercettando l’auto in via Telefono. Dopo un rapido intervento, la coppia è stata fermata e perquisita: all’interno del veicolo è stato recuperato il televisore, poi restituito al supermercato. I due sono stati quindi arrestati e posti ai domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.