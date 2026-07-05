Trenta colpi di kalashnikov sono stati esplosi contro il bar Chéri allo Zen a Palermo. Sono state danneggiate le vetrate dell’attività commerciale già oggetto di altre intimidazioni. Le indagini sono condotte dalla polizia con gli agenti della scientifica che si sono occupati dei rilievi. Questo della scorsa notte è il terzo attentato contro l’esercizio commerciale.

Le precedenti intimidazioni al bar Chéri

Il 17 giugno davanti l’attività, che si trova in via Mormino, era stata lasciata una bottiglia contenente benzina insieme a una richiesta di 5000 euro. L’esplosione di un petardo, invece, aveva danneggiato una parte della vetrina sul dehor. . Qualche giorno dopo, il 24 giugno, erano stati bruciati i motori esterni dei condizionatori.