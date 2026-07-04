Incendiati tre mezzi Asp Ct all’ospedale di Giarre: fermato un 49enne

04/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Incendiati tre mezzi dell’Asp di Catania all’interno del parcheggio dell’ospedale di Giarre, intorno a mezzogiorno. A richiamare l’attenzione del personale è stata l’alta colonna di fumo, che ha fatto scattare la chiamata ai vigili del fuoco. A loro si sono affiancati i carabinieri, presto risaliti al piromane: si tratterebbe di un 49enne di Macchia di Giarre, con problemi psichiatrici. A raggiungere il nosocomio giarrese è stato anche il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio, che ha voluto dimostrare vicinanza agli operatori della struttura. «Chi ogni giorno si prende cura della salute dei cittadini deve poter lavorare in condizioni di sicurezza», commenta. Ringraziando i tempestivi soccorsi, che hanno permesso di non interrompere l’attività dell’ospedale.

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