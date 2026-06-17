Foto di Giuseppe Troncale

Bottiglie benzina e scritta «5mila euro» davanti a un bar a Palermo, indagini

17/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una nuova intimidazione a Palermo. Nel mirino dei malviventi questa volta è finito il bar Cherì in via Ignazio Mormino, nel quartiere Zen. Ignoti, secondo quanto riporta l’Ansa, hanno lasciato davanti all’ingresso alcune bottigliette contenenti benzina e una scritta con la richiesta di 5.000 euro, danneggiando l’attività e creando forte allarme nella zona.

Il gesto e i danni al locale

Il materiale infiammabile rinvenuto all’entrata del locale fa ipotizzare un’azione dal chiaro carattere minatorio. L’esplosione di un petardo ha provocato danni all’attività commerciale e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per la messa in sicurezza dell’area. Sul caso indaga la polizia, che ha avviato gli accertamenti per risalire ai responsabili e chiarire la dinamica dell’azione intimidatoria. Gli investigatori stanno acquisendo eventuali immagini di videosorveglianza della zona.

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