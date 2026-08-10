La squadra operativa dei vigili del fuoco di Vittoria, in provincia di Ragusa, è intervenuta sulla provinciale 15 per un incidente stradale. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due automobili: una Fiat Punto e una Audi 5. I pompieri hanno estratto dalle lamiere il conducente del primo mezzo con il ferito che è stato affidato alle […]
Foto di Vigili del fuoco Ragusa
Incidente lungo la provinciale 15, impatto tra due auto. Una persona ferita
La squadra operativa dei vigili del fuoco di Vittoria, in provincia di Ragusa, è intervenuta sulla provinciale 15 per un incidente stradale. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due automobili: una Fiat Punto e una Audi 5. I pompieri hanno estratto dalle lamiere il conducente del primo mezzo con il ferito che è stato affidato alle cure del 118. Per l’uomo è stato necessario il trasferimento in ospedale. Sul posto anche la polizia per i rilievi del caso, utili a ricostruire la dinamica.