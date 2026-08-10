Foto di Vigili del fuoco Ragusa

Incidente lungo la provinciale 15, impatto tra due auto. Una persona ferita

10/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La squadra operativa dei vigili del fuoco di Vittoria, in provincia di Ragusa, è intervenuta sulla provinciale 15 per un incidente stradale. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due automobili: una Fiat Punto e una Audi 5. I pompieri hanno estratto dalle lamiere il conducente del primo mezzo con il ferito che è stato affidato alle cure del 118. Per l’uomo è stato necessario il trasferimento in ospedale. Sul posto anche la polizia per i rilievi del caso, utili a ricostruire la dinamica.

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