Modica: violenze, topi e farmaci improvvisati in un centro per disabili psichici

10/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Violenze, sporco e terapie improvvisate in un centro diurno per disabili psichici e persone con disturbi dello spettro autistico a Modica, nel Ragusano. È quanto emerge dall’indagine del Nas dei carabinieri che ha portato a due arresti domiciliari e cinque misure interdittive della professione sanitaria. Tra i sette indagati, anche il presidente di un’associazione del terzo settore e sei tra volontari e appartenenti al servizio civile universale. Accusati, in concorso, di maltrattamenti aggravati ed esercizio abusivo della professione infermieristica. Tramite «documentate condotte vessatorie e umilianti ai danni degli ospiti» della struttura.

Dalle violenze ai topi nei dolciumi

Gli inquirenti tramite intercettazioni e telecamere hanno ricostruito un quotidiano fatto di schiaffi, pugni, spinte e calci, oltre a urla e minacce. Provocando negli ospiti «un perdurante stato di sofferenza psicologica». Irregolarità sono state poi riscontrare anche nella gestione sanitaria, definita «inadeguata e potenzialmente pericolosa». Nello specifico, a preoccupare è stato il lavoro da infermieri, compresa la somministrazione di farmaci, improvvisato da persone senza abilitazione. I locali, poi, sarebbero stati in gravi condizioni igienico sanitarie. Con la presenza di topi all’interno dei sacchi con i dolci destinati agli ospiti in occasione dell’Epifania.

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