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«Un mare senza barriere per tutta la Sicilia». È la missione dell’associazione Sicilia turismo per tutti con il progetto Sicilia mare per tutti, giunto quest’anno alla dodicesima edizione. «Il nostro impegno è per un turismo sempre più accogliente, inclusivo e anche pet friendly», dice a MeridioNews Bernadette Lo Bianco. Presidente dell’associazione che dal 2014 lavora per costruire un’ospitalità balneare accessibile ed ecosostenibile in tutto il territorio regionale.

La dodicesima edizione di Sicilia mare per tutti

Nato come progetto pilota della città di Siracusa, Sicilia mare per tutti «è diventato – spiega Lo Bianco – un modello di collaborazione tra pubblico e privato capace di coinvolgere un numero crescente di Comuni, enti e realtà del terzo settore». Da poco più di dieci strutture censite nel 2014, la Sicilia conta ora ben 236 spiagge accessibili, delle quali 107 pubbliche e 129 private. Con un incremento di oltre il dieci per cento rispetto alla stagione precedente. Un lavoro di cooperazione che ha permesso di mappare le strutture balneari dotate di percorsi dedicati alle diverse esigenze specifiche. Dalle passerelle alle sedie job e sand&sea, dalle pedane tattili ai servizi igienici e alle docce accessibili fino al personale formato per l’assistenza in acqua delle persone con disabilità.

«Spazi di qualità, dignità e inclusione»

«Il nostro obiettivo – dichiara la presidente – non è semplicemente posizionare una passerella sulla sabbia, ma promuovere un’idea di accoglienza che rispetti la pluralità delle esigenze. Da quelle motorie a quelle sensoriali e cognitivo-comportamentali. Una spiaggia accessibile è uno spazio di qualità, dignità e inclusione che appartiene a tutti. Ogni spiaggia accessibile in più – sottolinea lo Bianco – è un pezzo di libertà restituito a chi, troppo spesso, ha dovuto rinunciare al mare». E che, anno dopo anno, con Sicilia mare per tutti ha dovuto rinunciarci sempre meno. Un progetto portato avanti, in questi dodici anni, in collaborazione con l’assessorato al Turismo della Regione Siciliana, la capitaneria di porto di Siracusa, il Comune di Siracusa, l’area marina protetta del Plemmirio, il Cna Siracusa, Travelnostop Sicilia, Skal Palermo e di un’ampia rete di amministrazioni comunali, associazioni di categoria e associazioni di persone con disabilità.

«Il nostro impegno nasce dall’ascolto diretto delle famiglie e delle associazioni di persone con disabilità motoria, sensoriale e cognitivo-comportamentale. E a loro continuiamo a rivolgerci per migliorare la qualità dell’accoglienza. L’accessibilità balneare – aggiunge la presidente Lo Bianco – deve tenere conto della pluralità delle disabilità e della specificità delle esigenze individuali. Una spiaggia inclusiva è uno spazio adatto a tutti, caratterizzato da servizi d’eccellenza, dotazioni specifiche e personale di supporto». Negli anni, un’attenzione è stata riservata agli animali domestici. Il progetto Sicilia mare per tutti comprende anche la mappatura delle spiagge pet friendly distribuite lungo il litorale siciliano.

Sicilia mare per tutti – Agrigento

Spiaggia bandiera blu, Melfi, lido Fiori bertolino Porto palo cipollazzo

Spiaggia libera San Leone (viale delle Dune) – sedia e passerella

Lido Kaeso, Puntagrande Realmonte – pedana, passerella e postazione

Lido Marajà, Puntagrande Realmonte – sedia e passerella

Lido Mayata, Puntagrande Realmonte – sedia e passerella

Spiaggia libera, Puntagrande Realmonte – passerella

Spiaggia libera, borgo marinaro di Siculiana Marina – sedia job, passerella e assistenza

Lido Oceano, San Leone (via delle Dune, 87) – sedia e passerella

Spiaggia libera, Marianello (Licata) – passerella

Lido Le timpe, Marianello (Licata) – passerella

Lido Alikis beach club, Marianello (Licata) – sedia, passerella, servizi igienici accessibili

Lido Miramare, Policia (Licata) – sedia, passerella e sand&sea

Lido Rossello, Realmonte – sedia e passerella

Riserva naturale Torre Salsa (Siculiana) – sedia e passerella

Siculiana Marina – sedia, passerella, assistenza, animazione

Lido Oasi beach, Licata Playa – passerella

Spiaggia antistante il piazzale Giglia, San Leone – sedia e passerella

Lido Bleu out, San Leone (via delle Dune, 6° traversa) – sedia, passerella e postazione

Lido Giallonardo, Baia delle Sirene (Realmonte) – sedia e passerella

Lido Zanzibar, Policia (Licata) – sedia job, passerella e bagni

Lido Cannatello beach, contrada Fiume Naro – sedia job e passerella

Lido Havalibre, trampolino lungomare Todaro (spiaggia Marina di Palma) – sedia

Lido Marea, Eraclea Minoa – passerella e sedia job

Lido Baia del Kaos, Porto Empedocle – passerella

Spiaggia Zingarello, contrada Kaos (strada statale 115 per Zingarello) – passerella

Lido Garibaldi, Eraclea Minoa – passerella, sedia job, assistenza e bagni

Holiday Park, San Leone – sedia job, passerella e assistenza

Spiaggia Trampolino, Palma di Montechiaro (via lungomare Todaro) – sedia e passerella

Prima spiaggia pubblica, Porto Empedocle (piazzale Marinella) – passerella

Spiaggia pubblica, Porto Empedocle (via Salsetto) – passerella

Spiaggia di Bovo Marina, Montallegro – sedia e passerella

Lido Aloha, Sciacca – sedia e passerella

Spiaggia Tonnara, Sciacca – sedia e passerella

Spiaggia Foggia, Sciacca – sedia e passerella

Spiaggia Sovareto (chiosco Papalè), Sciacca – sedia e passerella

Spiaggia San Marco (lido Aloha), Sciacca – sedia e passerella

Spiaggia Maili (lido Snello beach), Sciacca – sedia e passerella

Spiaggia Coco Loco, Sciacca (Capo San Marco) – sedia e passerella

Spiaggia Maragani, Sciacca – sedia e assistenza

Sicilia mare per tutti – Caltanissetta

Lido Panama Beach, Butera (contrada Tenutella, piano Marina) – passerella, assistenza e stallo

Sicilia mare per tutti – Catania

Lido Azzurro, Catania (viale Kennedy) – sedia e passerella

Spiaggia libera n°1 e n°3 e solarium, San Giovanni Li Cuti – passerelle e sedie anfibie

Spiaggia lungomare di Ognina a Catania

Spiaggia libera n°1, 2 e 3 Catania (viale Kennedy) – sedia, solemare e passerelle

Lido Venice beach, Mascali (lungomare Fondachello) – passerella

Lido Luna Rossa, Mascali (lungomare Fondachello) – sedia e passerella

Lido Don Bosco / colonia parco avventura inclusivo Beteya, Catania (viale Kennedy) – sedia, sand&street, passerella e stallo

Lido Roma, Catania (viale Kennedy) – sedia e passerella

Lido Arcobaleno, Catania (viale Kennedy) – sedia e passerella

Lido Europa, Catania (viale Kennedy) – sedia e passerella

Lido Nike village, Catania (viale Kennedy) – sedia e passerella

Lido Le Capannine, Catania (viale Kennedy) – passerella e ingresso gratis per persona con disabiltà

Lido Internazionale, Catania (viale Kennedy) – sedia, passerella e assistenza

Lido Verde, Catania (viale Kennedy) – sedia e passerella

Spiaggia Cocole / solarium, Santa Tecla – sedia tiralò, passerella e assistenza

Lido Aurora, Calatabiano (via spiaggia San Marco) – passerella

Lido America, Catania (viale Kennedy) – sand&street, passerella, stallo, kit di salvataggio, assistenza e sdraio dedicata

Lido Le Palme, Catania (viale Kennedy) – sand&street, passerella, stallo, kit di salvataggio, assistenza e sdraio dedicata

Lido Polifemo, Catania (viale Kennedy) – sand&street, passerella, stallo, kit di salvataggio, assistenza e sdraio dedicata

Lido SableSalè, Catania (viale Kennedy) – sand&street, passerella, stallo, kit di salvataggio e assistenza

Sicilia mare per tutti – Messina

Spiaggia libera, Roccalumera – due sedie e passerella

Spiaggia libera, Torrenova – sedia e passerella

Spiaggia libera, Torregrotta (presso ristorante Rugantino, piazza Peppino Impastato) – due sedie e passerella

Lido La Fenice, Milazzo (Riviera di Ponente 2) – sedia, passerella, assistenza, piscina, docce e bagni accessibili

Spiaggia libera, Milazzo (Riviera di Ponente) – sedia, assistenza, passerella e due stalli

Lido Sun Kisses, Letojanni – passerella

Spiaggia pubblica, Letojanni – sedia, passerella, tre postazioni con servizio vigilanza, bagno accessibile

Lido Sea’s Sport, Fiumara Guardia (via Consolare Pompea) – tre job, passerella, docce accessibili, assistenza e tre sedie

Lido Acquascivoli Tobogan, Giardini Naxos Recanati (contrada Pietrenere) – sedia e gratis per persone con disabilità

Spiaggia, Sant’Alessio – due sedie e passerella

Lido Sayonara beach, Giardini Naxos – passerella, rampa e sedia

Lido Mikonos beach, Giardini Naxos (lungamare Tysandros) – sedia, passerella, lettini dedicati, area pavimentata, barca attrezzata con sollevatore e moto d’acqua, tavoli su misura, mappe tattili, wc a norma, video lis e ausilio comunicazione aumentativa per disabilità cognitive

Spiaggia Progetto Mare senza barriere, Santa Teresa Riva / Sant’Alessio – servizi e assistenza

Lido Horcynus Orca, Capo Peloritano (largo senatore Arena) – due sedie, passerella e due solemar

Spiaggia, Santa Margherita – sedia, passerella e cinque postazioni

Lido Azzurro, Giardini Naxos – passerella e assistenza bagnino

Spiaggia comunale, Oliveri – sedia, passerella, bagno accessibile e area amici dell’autismo

Lido Baiodéra, Oliveri (corso Cristoforo Colombo) – sedia, passerella e bagno accessibile

Lido Le Ancore, Oliveri – sedia, passerella e bagno accessibile

Lido La Spiaggetta, Messina – passerella

Lido La Romantica, Giardini Naxos (via Naxos) – sedia job, passerella e assistenza

Spiaggia n°3, Brolo – sedia, passerella, assistenza, docce, bagni e parcheggio

Lido Blue beach, Brolo – sedia e passerella

Oasi Azzurra village, San Saba (Messina) – sedia e passerella

Spiaggia pubblica San Saba – sedia e passerella

Lido Playa Soleluna, Mazzeo (Taormina) – sedia, passerella e pedalò

Lido Lime, Santa Teresa Riva (lungomare Bucalo) – sedia, passerella, assistenza e spogliatoio

Spiaggia libera Orizzonti liberi, Barcellona Pozzo di Gotto (località Spinesante, di fronte all’associazione Crescere insieme) – sedia e passerella

Lido Liammare, Barcellona Pozzo di Gotto (località Cicerata) – sedia, passerella e assistenza

Asd Action wind surf, Marinello / Grotte beach, Mongiove / lido Brezza marina, Mongiove / hotel La Playa / lido Sub beach / Kairos beach, Patti – sedia, passerella e assistenza

Spiaggia San Saba beach, San Saba (via lungomare, 42) – sedia job e passerella

Spiaggia lungomare di Mazzeo, Taormina – sedia e passerella

Spiaggia gratuita No limits / Snorkeling 2.0, Capo d’Orlando (lungomare Ligabue) – sedia, passerella, assistenza, sport, giochi in spiaggia, snorkeling, kayak, sup

Spiaggia Giampilieri Marina – sedia e passerella

Spiaggia Galati Marina – sedia e passerella

Spiaggia Ringo, Messina – sedia, passerella, assistenza, wc per persone con disabilità, cabine e assistenza

Spiagga Messina nord Sant’Agata – passerella e wc per persone con disabilità

Spiaggia Messina Tirreno (Mortelle) – passerella e wc per persone con disabilità

Spiaggia Paradiso Sant’Agata, Messina – sedia e passerella

Spiaggia istituto marino, Messina – due sedie e passerella

Spiaggia D’oro, Messina – due sedie e passerella

Villaggio Acqua Ladone, Messina – sedia e passerella

Villaggio Santo Saba, Messina – sedia e passerella

Villaggio Rodia, Messina – sedia e passerella

Spiaggia Capo Peloro, Messina – passerella, tre postazioni e assistenza

Spiaggia pubblica di Messina (via dei Marinai) – sedia, passerella e oasi di ombra

Spiaggia pubblica di Briga Marina – sedia, passerella e assistenza

Spiaggia pubblica di Giardini Naxos (piazza San Pancrazio) – passerella

Spiaggia Santa Margherita, Messina – sedia, passerella, cinque aree d’ombra e wc

Spiaggia pubblica di Marmora, Messina – sedia, passerella e wc

Lido Blue sea, Rocce nere Giardini Naxos – passerella

Lido Recanati beach, Recanati Giardini Naxos – passerella

Sicilia mare per tutti – Palermo

Lido L’ombelico del mondo, Mondello (via Terza compagnia, 4) – sedia, sand&street, passerella, stallo, kit di salvataggio, assistenza e sdraio dedicata

Lido presso Addaura, Addaura – sedia e passerella

Lido Darsena, Playa di Castellammare – due sedie, passerella, solemar e assistenza

Lido Onde beach, Mondello (via Regina Elena, 29) – job, passerella, sedia e gratis per persone con disabilità

Lido Valdesi, Mondello (piazza Valdesi) – sedia

Lido Sirenetta, Mondello (lungomare) – sedia, sand&street, passerella, stallo, kit di salvataggio, assistenza e sdraio dedicata

Lido Sirenetta, Isola delle Femmine (viale dei Saraceni, 75) – sedia, passerella, pedana, solemar, gratis per persone con disabilità, due postazioni con prenotazione necessaria

Spiaggia libera di Santa Flavia (lungomare di Sant’Elia) – sedia e pedana

Lido Sunset beach lime, Termini Imerese – sedia e passerella

Lido Acquamarina, Mondello (lungomare) – sedia, sand&street, passerella, stallo, kit di salvataggio e assistenza

Lido Magagiari, Cinisi – job, passerella, due postazioni e sedia

Lido Tropical, Capaci (lungomare) – sedia e passerella

Lido Poseidon, Cefalù (lungomare) – sedia e passerella

Lido Vetrana, Trabia (via Litoranea, 73) – sedia e passerella

Spiaggia pubblica Zero barriere, Balestrate (accesso lungomare ovest) – sedia e assistenza tutti i giorni dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 19

Lido Bonito, Campo Felice di Roccella (via del lungomare del Mediterraneo) – passerella, solemar e cabina

Spiaggia di Sant’Elia, Santa Flavia (via Torre, 6) – passerella

Sicilia mare per tutti – Ragusa

Spiaggia Maghialonga, Marina di Ragusa (contrada Randello) – passerella

Lido Margarita beach, Marina di Ragusa – passerella

Spiaggia pubblica progetto Mare senza frontiere 2026, Marina di Modica (piazza Mediterraneo e piazza Torre) – sedia, scivolo fino all’acqua, due operatori per l’assistenza dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30

Scogliera Santa Barbara, Marina di Ragusa (lungomare Bisani) – passerella

Lido Mojito, progetto Mare senza frontiere 2026, Scoglitti (riviera Lanterna) – sedia e due operatori per l’assistenza dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30

Lido Stella marina, Bruca (piazzale Orazio) – sedia e passerella

Lido Otello, progetto Mare senza frontiere 2026, Santa Maria del Focallo (Ispica) – sedia e due operatori per l’assistenza dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30

Lido Laola beach, Marina di Ragusa (lungomare Mediterraneo) – sedia, passerella e solemar

Lido Sabir beach club, progetto Mare senza frontiere 2026, Donnalucata (riviera di ponente) – sedia

Lido PataPata, progetto Mare senza frontiere 2026, Sampieri – sedia e due operatori per l’assistenza dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30

Resort Voi Marsa Siclà essentia, Borgo marinaro di Sampieri – sedia, assistenza, tre postazioni con pedana, piscina con ingressi e sedia job con assistenza

Lido La Capannina, Scoglitti (via largo Kamarina) – sedia e passerella

Lido Enrique, Pozzallo – sedia e passerella

Lido U Calandra, Pozzallo – sedia e passerella

Spiaggia libera lungomare Andrea Doria, progetto Mare senza frontiere 2026, Marina di Ragusa – sedia, passerella e due operatori per l’assistenza dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30

Spiaggia di Marina di Acate (guarda medica), progetto Mare senza frontiere 2026 – sedia, passerella e due operatori per l’assistenza dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30

Circolo velico Marina di Ragusa (lungomare Andrea Doria) – passerella

Spiaggia Marina di Ragusa – passerella e rampa

Punta Braccetto, Scoglitti (via Salina) – passerella

Spiaggia Pietrenere, Pozzallo – sedia, passerella e assistenza

Spiaggia lido Aziz, progetto Mare senza frontiere 2026, Donnalucata (Battimare) – due operatori per l’assistenza dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30

Progetto Mare senza frontiere 2026, Santa Croce Camerina (località Casuzze) – sedia, passerella e assistenza

Spiaggi libera Santa Croce Camerina (località Caucana) – sedia e passerella

Arenile di Punta secca, progetto Mare senza frontiere 2026, Santa Croce Camerina (lungomare Amerigo Vespucci) – sedia e due operatori per l’assistenza dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30

Sicilia mare per tutti – Siracusa

Sblocco a mare 1-2-3-4, Siracusa (Fanusa, via Caboto, via Vivaldi, via Doria) – accesso alla alla battigia mare percorso su sentiero e rampa, piazzuola di sosta, disabilità motoria percorribile in carrozzina elettrica e manuale, passerella, pedana e montaggio di uno scivolo autorizzato e idoneo all’utilizzo (grado di accessibilità e di fruizione 95%), sedia job: lido Fly beach su richiesta, sedia solemar su richiesta associazione ValorAbile

Sblocco 10-11, Milocca (via Marco Polo) – scogliera con passerella in legno direttamente con accesso in acqua, sosta su solarium, fondale roccioso, posteggio auto strada vicino al sito (grado di accessibilità 70% – grado di fruizione 100%)

Sbocco 12, Area marina protetta del Plemmirio (Terrauzza, via Vasco de Gama) – maniglioni di risalita mare, manto cementato, piattaforma in cemento. Acquisto e affidamento a una associazione di persone con disabilità di un sollevatore da piscina, scivolo in acqua (grado di accessibilità 90% – gradi di fruizione 70%)

Sbocco 13, Area marina protetta del Plemmirio (Terrauzza, via Verrazzano) – scogliera con piattaforma in legno e passatoia (grado di accessibilità 80% – grado di fruizione 60%)

Sbocco 21, Area marina protetta del Plemmirio (Tonnara di Siracusa, traversa La Tonnara) – piattaforma e passerella in legno con accesso in acqua, accesso alla battigia tramite sentiero. Il percorso per accesso al mare deve essere assistito o facilitato per dissesto del manto e pendenza rampa. Servizio lido docce nei pressi del parcheggio libero su strada comunale. (grado di accessibilità 80% – grado di fruizione 70%), solemar dell’associazione ValorAbile su richiesta preventiva

Sbocco 22, Costa Bianca – passerella e piattaforma in legno direttamente con accesso in acqua, fondale roccioso. Parcheggio gratuito dei disabili del varco 23 in convenzione. (Grado di accessibilità 70% – grado di fruizione 50%)

Sbocco 25 (via dei Diamanti) – Scogliera, area di pertinenza demaniale sistemata, passerella per

l’arrivo in acqua con maniglione, pedane di sosta. Fondale roccioso. In auto non si può arrivare

direttamente nel sito, pendenza della strada di accesso. (Grado di accessibilità 70% – grado di fruizione 50%)

Sbocco 26, via dei Diamanti – Scogliera, accesso al mare sotto costa tramite passerella in legno amovibile percorribile in carrozzina, ma è consigliata anche l’assistenza. (Grado di accessibilità 70% – grado di fruizione 50%)

Sbocco 35, via del Faro Massolivieri (località Punta Castelluccio, Isola, Siracusa) – passerella, strada in pendenza, solemar dell’associazione ValorAbile su richiesta preventiva (accessibilità al mare 60% – fruizione 80%)

Lido Terrazza Fanusa fly beach, Fanusa (via Cristoforo Colombo) – sedia job, passerella, bagnino, due postazioni gratis (due lettini, un ombrellone, una sdraio)

Lido Fontane Bianche, Fontane Bianche – sedia, passerella e bagnino

Lido Sayonara, Fontane Bianche – sedia job, passerella, bagnino, due postazioni gratis (due lettini, un ombrellone, una sdraio)

Spiaggia libera Camomilla, Fontane Bianche – passerella, sedia job da chiedere al lido Camomilla

Lido Kukua beach, Fontane Bianche – sedia job, passerella, bagnino, una postazione gratis

Lido beach Arenella, Arenella – sedia job, passerella, una postazione gratis

Spiaggia libera Arenella – sedia e passerella

Lido Finanza – sedia job, passerella, bagnino, una postazione gratis

Lido Varco 23 (scogliera con solarium), strada Capo Murro di Porco, Plemmirio – sedia job, passerella, bagnino, una postazione gratis

Lido Camomilla, Fontane Bianche – sedia job, passerella e bagnino

Lido Nuovo, Fontane Bianche (via dei Lidi) – sedia e passerella

Lido Blu White, Portopalo di Capo Passero – passerella

Lido Morghella, Pachino – sedia e passerella

Lido Santa Maria, Marzamemi – passerella

Lido Azzurro, Noto Marina – sedia e passerella

Lido Aqua beach, San Lorenzo (contrada Reitani) – sedia e bagnino

Spiaggia Abil beach, Marina di Priolo Gargallo – 10 postazioni gratis, sedia job, sedia solemar, bagni e spogliatoi accessibili, passerella, assistenza, pedalò accessibili

Spiaggia libera Tremoli, lungomare Avola (via Sandro Pertini) – sedia, passerella, assistenza, bagni e docce

Lido della marina militare, Punta Izzo, Augusta – sedia

Spiaggia libera del borgo marinaro di Avola (contrada Zuccara) – passerella, assistenza con volontari della Misericordia, sedia da prenotare

Lido Il triangolo, Agnone Bagni, Augusta – sedia job e passerella

Spiaggia libera di Portopalo di Capo Passero (contrada Scalo Mandria) – passerella

Spiaggia libera di Vendicari, Noto

Lido Isola blu, Marzamemi (contrada Bove marino) – sedia e passerella

Lido La plage santomar, Pachino-Marzamemi (strada 84) – passerella

Spiaggia Morghella, Pachino – sedia e passerella

Spiaggia della Spinazza, Noto – passerella

Lido Kalè beach club, Portopalo – passerella

Lido Eden, Avola (piazza Esedra) – sedia e passerella

Lido Joy beach, Avola (contrada Piccio) – sedia e passerella

Lido Sol Leone, Avola – passerella

Spiaggia libera del lido di Noto – sedia, passerella e assistenza alla balneazione

Spiaggia pubblica del lido d Noto – due sedie, passerella e assistenza alla balneazione

Lido Abbronzatissima, Noto – sedia e passerella

Lido SunSet beach, lido di Noto – passerella

Spiaggia di Agnone Bagni, Augusta – sedia

Spiaggia del litorale di Agnone Bagni, Augusta – sedia, passerella, martedì e giovedì trasporto gratis della cooperativa sociale Hs

Sicilia mare per tutti – Trapani

Spiaggia di Mazara del Vallo

Spiaggia libera di Custonaci (località Cornino) – sedia

Lido Burrone, Favignana (strada costiera di Mezzo Giorno) – sedia e passerella

Lido Ohana, Castellammare del Golfo (contrada spiaggia Playa) – due sedie, passerella, solemar, personale per assistenza

Spiaggia libera Disabili no limits, San Vito Lo Capo (lungomare) – sand&sea, sedia tiralò, gommone, mappa tattile, diver diving, assistenza, bagni e docce accessibili

Diporto nautico San Vitese, San Vito Lo Capo (lungomare, ingresso 15) – Disabili no limits – gommone per escurione alla riserva dello Zingaro, furgone a 9 posti per tour per persone con disabilità, otto sedie, due sand&sea, tiralò, assistenza di personale qualificato

Lido Marina club, Marsala (via Vincenzo Florio) – sedia, solemar, passerella, bagni e docce accessibili

Spiaggia di Torrazza, Petrosino – sedia e passerella

Lido Altamarea, Petrosino – sedia, passerella e assistenza

Lido Monnalisa, Tre Fontane (lungomare est) – sedia, passerella, bagni e doccia accessibili

Lido Shurhuq, Pantelleria – spiaggine e pedana

Lido Erice smile, Erice Casa Santa (lungomare Dante Alighieri) – sedia, passerella, docce e bagni accessibili

Lido Gazebo, Campobello di Mazara (via Nicolò Gentile, 17) – due solemar, passerella, bagni e docce accessibili, personale specializzato

Lido South beach, Marsala (contrada Fossarumma, 205) – sedia, passerella, docce accessibili

Lido Coco loco beach, Campobello di Mazara (piazza Favoroso, 22) – sedia, sand&sea, solemar, passerella, docce accessibili, personale qualificato

Lido Pirata, Castellammare del Golfo (via Playa) – sedia e passerella

Spiagge pet friendly

Agrigento: Casa Malerba a Palma di Montechiaro (contrada Facciomare); spiaggia libera di Porto Empedocle; località Spiaggetta di Porto Empedocle; lido Le Pergole di Realmonte.

Catania: Lido Azzurro a Catania (viale Kennedy, 11); lido Le Palme a Catania (viale Kennedy); spiaggia libera Playa Catania; lido Luna Rossa a Mascali (lungomare Fondachello).

Messina: Lido Acquascivoli Tobogan a Giardini Naxos (contrada Pietrenere); lido Playa Soleluna a Mazzeo; spiaggia delle Spiagge nere a Vulcano; lido Vengo anch’io a Messina; spiaggia pubblica Santa Margherita a Messina; lido Naxos beach a Giardini Naxoz (via Recanati); spiaggia di Pluto a Brolo; spiaggia pubblica presso lidi Punta faro e Orcinus a Capo Peloro a Messina; lido Kisses a Letojanni.

Palermo: lido L’ombelico del mondo a Mondello (via terza compagnia, 4).

Ragusa: spiaggia zona delle giostre davanti al ristorante La falena a Marina di Ragusa; lido Sud a Modica (via Arenile, 1).

Siracusa: Dog club presso lido Nuovo (piccola taglia) a Fontane Bianche (viale dei Lidi); lido Varco 23 (piccola taglia) al Plemmirio; lido SunSet beach (piccola taglia) al lido di Noto; lido Azzurro a Noto Marina; lido La plage santomar sulla strada 84 Pachino-Marzamemi.

Trapani: Bau bau beach a Castellammare del Golfo; lido Marakaibbo a Marsala; lido Paradiso sul lungomare di Trapani; lido Monnalisa sul lungomare est di Tre Fontane; lido Ohana a Castellammare del Golfo e lido Selene a Castelvetrano.

