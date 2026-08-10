«Un mare senza barriere per tutta la Sicilia». È la missione dell’associazione Sicilia turismo per tutti con il progetto Sicilia mare per tutti, giunto quest’anno alla dodicesima edizione. «Il nostro impegno è per un turismo sempre più accogliente, inclusivo e anche pet friendly», dice a MeridioNews Bernadette Lo Bianco. Presidente dell’associazione che dal 2014 lavora […]
Immagine creata con l'intelligenza artificiale
In Sicilia 236 spiagge accessibili ai disabili: «Pezzi di libertà restituiti a chi doveva rinunciare al mare»
«Un mare senza barriere per tutta la Sicilia». È la missione dell’associazione Sicilia turismo per tutti con il progetto Sicilia mare per tutti, giunto quest’anno alla dodicesima edizione. «Il nostro impegno è per un turismo sempre più accogliente, inclusivo e anche pet friendly», dice a MeridioNews Bernadette Lo Bianco. Presidente dell’associazione che dal 2014 lavora per costruire un’ospitalità balneare accessibile ed ecosostenibile in tutto il territorio regionale.
La dodicesima edizione di Sicilia mare per tutti
Nato come progetto pilota della città di Siracusa, Sicilia mare per tutti «è diventato – spiega Lo Bianco – un modello di collaborazione tra pubblico e privato capace di coinvolgere un numero crescente di Comuni, enti e realtà del terzo settore». Da poco più di dieci strutture censite nel 2014, la Sicilia conta ora ben 236 spiagge accessibili, delle quali 107 pubbliche e 129 private. Con un incremento di oltre il dieci per cento rispetto alla stagione precedente. Un lavoro di cooperazione che ha permesso di mappare le strutture balneari dotate di percorsi dedicati alle diverse esigenze specifiche. Dalle passerelle alle sedie job e sand&sea, dalle pedane tattili ai servizi igienici e alle docce accessibili fino al personale formato per l’assistenza in acqua delle persone con disabilità.
«Spazi di qualità, dignità e inclusione»
«Il nostro obiettivo – dichiara la presidente – non è semplicemente posizionare una passerella sulla sabbia, ma promuovere un’idea di accoglienza che rispetti la pluralità delle esigenze. Da quelle motorie a quelle sensoriali e cognitivo-comportamentali. Una spiaggia accessibile è uno spazio di qualità, dignità e inclusione che appartiene a tutti. Ogni spiaggia accessibile in più – sottolinea lo Bianco – è un pezzo di libertà restituito a chi, troppo spesso, ha dovuto rinunciare al mare». E che, anno dopo anno, con Sicilia mare per tutti ha dovuto rinunciarci sempre meno. Un progetto portato avanti, in questi dodici anni, in collaborazione con l’assessorato al Turismo della Regione Siciliana, la capitaneria di porto di Siracusa, il Comune di Siracusa, l’area marina protetta del Plemmirio, il Cna Siracusa, Travelnostop Sicilia, Skal Palermo e di un’ampia rete di amministrazioni comunali, associazioni di categoria e associazioni di persone con disabilità.
«Il nostro impegno nasce dall’ascolto diretto delle famiglie e delle associazioni di persone con disabilità motoria, sensoriale e cognitivo-comportamentale. E a loro continuiamo a rivolgerci per migliorare la qualità dell’accoglienza. L’accessibilità balneare – aggiunge la presidente Lo Bianco – deve tenere conto della pluralità delle disabilità e della specificità delle esigenze individuali. Una spiaggia inclusiva è uno spazio adatto a tutti, caratterizzato da servizi d’eccellenza, dotazioni specifiche e personale di supporto». Negli anni, un’attenzione è stata riservata agli animali domestici. Il progetto Sicilia mare per tutti comprende anche la mappatura delle spiagge pet friendly distribuite lungo il litorale siciliano.
Sicilia mare per tutti – Agrigento
Spiaggia bandiera blu, Melfi, lido Fiori bertolino Porto palo cipollazzo
Spiaggia libera San Leone (viale delle Dune) – sedia e passerella
Lido Kaeso, Puntagrande Realmonte – pedana, passerella e postazione
Lido Marajà, Puntagrande Realmonte – sedia e passerella
Lido Mayata, Puntagrande Realmonte – sedia e passerella
Spiaggia libera, Puntagrande Realmonte – passerella
Spiaggia libera, borgo marinaro di Siculiana Marina – sedia job, passerella e assistenza
Lido Oceano, San Leone (via delle Dune, 87) – sedia e passerella
Spiaggia libera, Marianello (Licata) – passerella
Lido Le timpe, Marianello (Licata) – passerella
Lido Alikis beach club, Marianello (Licata) – sedia, passerella, servizi igienici accessibili
Lido Miramare, Policia (Licata) – sedia, passerella e sand&sea
Lido Rossello, Realmonte – sedia e passerella
Riserva naturale Torre Salsa (Siculiana) – sedia e passerella
Siculiana Marina – sedia, passerella, assistenza, animazione
Lido Oasi beach, Licata Playa – passerella
Spiaggia antistante il piazzale Giglia, San Leone – sedia e passerella
Lido Bleu out, San Leone (via delle Dune, 6° traversa) – sedia, passerella e postazione
Lido Giallonardo, Baia delle Sirene (Realmonte) – sedia e passerella
Lido Zanzibar, Policia (Licata) – sedia job, passerella e bagni
Lido Cannatello beach, contrada Fiume Naro – sedia job e passerella
Lido Havalibre, trampolino lungomare Todaro (spiaggia Marina di Palma) – sedia
Lido Marea, Eraclea Minoa – passerella e sedia job
Lido Baia del Kaos, Porto Empedocle – passerella
Spiaggia Zingarello, contrada Kaos (strada statale 115 per Zingarello) – passerella
Lido Garibaldi, Eraclea Minoa – passerella, sedia job, assistenza e bagni
Holiday Park, San Leone – sedia job, passerella e assistenza
Spiaggia Trampolino, Palma di Montechiaro (via lungomare Todaro) – sedia e passerella
Prima spiaggia pubblica, Porto Empedocle (piazzale Marinella) – passerella
Spiaggia pubblica, Porto Empedocle (via Salsetto) – passerella
Spiaggia di Bovo Marina, Montallegro – sedia e passerella
Lido Aloha, Sciacca – sedia e passerella
Spiaggia Tonnara, Sciacca – sedia e passerella
Spiaggia Foggia, Sciacca – sedia e passerella
Spiaggia Sovareto (chiosco Papalè), Sciacca – sedia e passerella
Spiaggia San Marco (lido Aloha), Sciacca – sedia e passerella
Spiaggia Maili (lido Snello beach), Sciacca – sedia e passerella
Spiaggia Coco Loco, Sciacca (Capo San Marco) – sedia e passerella
Spiaggia Maragani, Sciacca – sedia e assistenza
Sicilia mare per tutti – Caltanissetta
Lido Panama Beach, Butera (contrada Tenutella, piano Marina) – passerella, assistenza e stallo
Sicilia mare per tutti – Catania
Lido Azzurro, Catania (viale Kennedy) – sedia e passerella
Spiaggia libera n°1 e n°3 e solarium, San Giovanni Li Cuti – passerelle e sedie anfibie
Spiaggia lungomare di Ognina a Catania
Spiaggia libera n°1, 2 e 3 Catania (viale Kennedy) – sedia, solemare e passerelle
Lido Venice beach, Mascali (lungomare Fondachello) – passerella
Lido Luna Rossa, Mascali (lungomare Fondachello) – sedia e passerella
Lido Don Bosco / colonia parco avventura inclusivo Beteya, Catania (viale Kennedy) – sedia, sand&street, passerella e stallo
Lido Roma, Catania (viale Kennedy) – sedia e passerella
Lido Arcobaleno, Catania (viale Kennedy) – sedia e passerella
Lido Europa, Catania (viale Kennedy) – sedia e passerella
Lido Nike village, Catania (viale Kennedy) – sedia e passerella
Lido Le Capannine, Catania (viale Kennedy) – passerella e ingresso gratis per persona con disabiltà
Lido Internazionale, Catania (viale Kennedy) – sedia, passerella e assistenza
Lido Verde, Catania (viale Kennedy) – sedia e passerella
Spiaggia Cocole / solarium, Santa Tecla – sedia tiralò, passerella e assistenza
Lido Aurora, Calatabiano (via spiaggia San Marco) – passerella
Lido America, Catania (viale Kennedy) – sand&street, passerella, stallo, kit di salvataggio, assistenza e sdraio dedicata
Lido Le Palme, Catania (viale Kennedy) – sand&street, passerella, stallo, kit di salvataggio, assistenza e sdraio dedicata
Lido Polifemo, Catania (viale Kennedy) – sand&street, passerella, stallo, kit di salvataggio, assistenza e sdraio dedicata
Lido SableSalè, Catania (viale Kennedy) – sand&street, passerella, stallo, kit di salvataggio e assistenza
Sicilia mare per tutti – Messina
Spiaggia libera, Roccalumera – due sedie e passerella
Spiaggia libera, Torrenova – sedia e passerella
Spiaggia libera, Torregrotta (presso ristorante Rugantino, piazza Peppino Impastato) – due sedie e passerella
Lido La Fenice, Milazzo (Riviera di Ponente 2) – sedia, passerella, assistenza, piscina, docce e bagni accessibili
Spiaggia libera, Milazzo (Riviera di Ponente) – sedia, assistenza, passerella e due stalli
Lido Sun Kisses, Letojanni – passerella
Spiaggia pubblica, Letojanni – sedia, passerella, tre postazioni con servizio vigilanza, bagno accessibile
Lido Sea’s Sport, Fiumara Guardia (via Consolare Pompea) – tre job, passerella, docce accessibili, assistenza e tre sedie
Lido Acquascivoli Tobogan, Giardini Naxos Recanati (contrada Pietrenere) – sedia e gratis per persone con disabilità
Spiaggia, Sant’Alessio – due sedie e passerella
Lido Sayonara beach, Giardini Naxos – passerella, rampa e sedia
Lido Mikonos beach, Giardini Naxos (lungamare Tysandros) – sedia, passerella, lettini dedicati, area pavimentata, barca attrezzata con sollevatore e moto d’acqua, tavoli su misura, mappe tattili, wc a norma, video lis e ausilio comunicazione aumentativa per disabilità cognitive
Spiaggia Progetto Mare senza barriere, Santa Teresa Riva / Sant’Alessio – servizi e assistenza
Lido Horcynus Orca, Capo Peloritano (largo senatore Arena) – due sedie, passerella e due solemar
Spiaggia, Santa Margherita – sedia, passerella e cinque postazioni
Lido Azzurro, Giardini Naxos – passerella e assistenza bagnino
Spiaggia comunale, Oliveri – sedia, passerella, bagno accessibile e area amici dell’autismo
Lido Baiodéra, Oliveri (corso Cristoforo Colombo) – sedia, passerella e bagno accessibile
Lido Le Ancore, Oliveri – sedia, passerella e bagno accessibile
Lido La Spiaggetta, Messina – passerella
Lido La Romantica, Giardini Naxos (via Naxos) – sedia job, passerella e assistenza
Spiaggia n°3, Brolo – sedia, passerella, assistenza, docce, bagni e parcheggio
Lido Blue beach, Brolo – sedia e passerella
Oasi Azzurra village, San Saba (Messina) – sedia e passerella
Spiaggia pubblica San Saba – sedia e passerella
Lido Playa Soleluna, Mazzeo (Taormina) – sedia, passerella e pedalò
Lido Lime, Santa Teresa Riva (lungomare Bucalo) – sedia, passerella, assistenza e spogliatoio
Spiaggia libera Orizzonti liberi, Barcellona Pozzo di Gotto (località Spinesante, di fronte all’associazione Crescere insieme) – sedia e passerella
Lido Liammare, Barcellona Pozzo di Gotto (località Cicerata) – sedia, passerella e assistenza
Asd Action wind surf, Marinello / Grotte beach, Mongiove / lido Brezza marina, Mongiove / hotel La Playa / lido Sub beach / Kairos beach, Patti – sedia, passerella e assistenza
Spiaggia San Saba beach, San Saba (via lungomare, 42) – sedia job e passerella
Spiaggia lungomare di Mazzeo, Taormina – sedia e passerella
Spiaggia gratuita No limits / Snorkeling 2.0, Capo d’Orlando (lungomare Ligabue) – sedia, passerella, assistenza, sport, giochi in spiaggia, snorkeling, kayak, sup
Spiaggia Giampilieri Marina – sedia e passerella
Spiaggia Galati Marina – sedia e passerella
Spiaggia Ringo, Messina – sedia, passerella, assistenza, wc per persone con disabilità, cabine e assistenza
Spiagga Messina nord Sant’Agata – passerella e wc per persone con disabilità
Spiaggia Messina Tirreno (Mortelle) – passerella e wc per persone con disabilità
Spiaggia Paradiso Sant’Agata, Messina – sedia e passerella
Spiaggia istituto marino, Messina – due sedie e passerella
Spiaggia D’oro, Messina – due sedie e passerella
Villaggio Acqua Ladone, Messina – sedia e passerella
Villaggio Santo Saba, Messina – sedia e passerella
Villaggio Rodia, Messina – sedia e passerella
Spiaggia Capo Peloro, Messina – passerella, tre postazioni e assistenza
Spiaggia pubblica di Messina (via dei Marinai) – sedia, passerella e oasi di ombra
Spiaggia pubblica di Briga Marina – sedia, passerella e assistenza
Spiaggia pubblica di Giardini Naxos (piazza San Pancrazio) – passerella
Spiaggia Santa Margherita, Messina – sedia, passerella, cinque aree d’ombra e wc
Spiaggia pubblica di Marmora, Messina – sedia, passerella e wc
Lido Blue sea, Rocce nere Giardini Naxos – passerella
Lido Recanati beach, Recanati Giardini Naxos – passerella
Sicilia mare per tutti – Palermo
Lido L’ombelico del mondo, Mondello (via Terza compagnia, 4) – sedia, sand&street, passerella, stallo, kit di salvataggio, assistenza e sdraio dedicata
Lido presso Addaura, Addaura – sedia e passerella
Lido Darsena, Playa di Castellammare – due sedie, passerella, solemar e assistenza
Lido Onde beach, Mondello (via Regina Elena, 29) – job, passerella, sedia e gratis per persone con disabilità
Lido Valdesi, Mondello (piazza Valdesi) – sedia
Lido Sirenetta, Mondello (lungomare) – sedia, sand&street, passerella, stallo, kit di salvataggio, assistenza e sdraio dedicata
Lido Sirenetta, Isola delle Femmine (viale dei Saraceni, 75) – sedia, passerella, pedana, solemar, gratis per persone con disabilità, due postazioni con prenotazione necessaria
Spiaggia libera di Santa Flavia (lungomare di Sant’Elia) – sedia e pedana
Lido Sunset beach lime, Termini Imerese – sedia e passerella
Lido Acquamarina, Mondello (lungomare) – sedia, sand&street, passerella, stallo, kit di salvataggio e assistenza
Lido Magagiari, Cinisi – job, passerella, due postazioni e sedia
Lido Tropical, Capaci (lungomare) – sedia e passerella
Lido Poseidon, Cefalù (lungomare) – sedia e passerella
Lido Vetrana, Trabia (via Litoranea, 73) – sedia e passerella
Spiaggia pubblica Zero barriere, Balestrate (accesso lungomare ovest) – sedia e assistenza tutti i giorni dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 19
Lido Bonito, Campo Felice di Roccella (via del lungomare del Mediterraneo) – passerella, solemar e cabina
Spiaggia di Sant’Elia, Santa Flavia (via Torre, 6) – passerella
Sicilia mare per tutti – Ragusa
Spiaggia Maghialonga, Marina di Ragusa (contrada Randello) – passerella
Lido Margarita beach, Marina di Ragusa – passerella
Spiaggia pubblica progetto Mare senza frontiere 2026, Marina di Modica (piazza Mediterraneo e piazza Torre) – sedia, scivolo fino all’acqua, due operatori per l’assistenza dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30
Scogliera Santa Barbara, Marina di Ragusa (lungomare Bisani) – passerella
Lido Mojito, progetto Mare senza frontiere 2026, Scoglitti (riviera Lanterna) – sedia e due operatori per l’assistenza dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30
Lido Stella marina, Bruca (piazzale Orazio) – sedia e passerella
Lido Otello, progetto Mare senza frontiere 2026, Santa Maria del Focallo (Ispica) – sedia e due operatori per l’assistenza dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30
Lido Laola beach, Marina di Ragusa (lungomare Mediterraneo) – sedia, passerella e solemar
Lido Sabir beach club, progetto Mare senza frontiere 2026, Donnalucata (riviera di ponente) – sedia
Lido PataPata, progetto Mare senza frontiere 2026, Sampieri – sedia e due operatori per l’assistenza dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30
Resort Voi Marsa Siclà essentia, Borgo marinaro di Sampieri – sedia, assistenza, tre postazioni con pedana, piscina con ingressi e sedia job con assistenza
Lido La Capannina, Scoglitti (via largo Kamarina) – sedia e passerella
Lido Enrique, Pozzallo – sedia e passerella
Lido U Calandra, Pozzallo – sedia e passerella
Spiaggia libera lungomare Andrea Doria, progetto Mare senza frontiere 2026, Marina di Ragusa – sedia, passerella e due operatori per l’assistenza dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30
Spiaggia di Marina di Acate (guarda medica), progetto Mare senza frontiere 2026 – sedia, passerella e due operatori per l’assistenza dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30
Circolo velico Marina di Ragusa (lungomare Andrea Doria) – passerella
Spiaggia Marina di Ragusa – passerella e rampa
Punta Braccetto, Scoglitti (via Salina) – passerella
Spiaggia Pietrenere, Pozzallo – sedia, passerella e assistenza
Spiaggia lido Aziz, progetto Mare senza frontiere 2026, Donnalucata (Battimare) – due operatori per l’assistenza dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30
Progetto Mare senza frontiere 2026, Santa Croce Camerina (località Casuzze) – sedia, passerella e assistenza
Spiaggi libera Santa Croce Camerina (località Caucana) – sedia e passerella
Arenile di Punta secca, progetto Mare senza frontiere 2026, Santa Croce Camerina (lungomare Amerigo Vespucci) – sedia e due operatori per l’assistenza dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30
Sicilia mare per tutti – Siracusa
Sblocco a mare 1-2-3-4, Siracusa (Fanusa, via Caboto, via Vivaldi, via Doria) – accesso alla alla battigia mare percorso su sentiero e rampa, piazzuola di sosta, disabilità motoria percorribile in carrozzina elettrica e manuale, passerella, pedana e montaggio di uno scivolo autorizzato e idoneo all’utilizzo (grado di accessibilità e di fruizione 95%), sedia job: lido Fly beach su richiesta, sedia solemar su richiesta associazione ValorAbile
Sblocco 10-11, Milocca (via Marco Polo) – scogliera con passerella in legno direttamente con accesso in acqua, sosta su solarium, fondale roccioso, posteggio auto strada vicino al sito (grado di accessibilità 70% – grado di fruizione 100%)
Sbocco 12, Area marina protetta del Plemmirio (Terrauzza, via Vasco de Gama) – maniglioni di risalita mare, manto cementato, piattaforma in cemento. Acquisto e affidamento a una associazione di persone con disabilità di un sollevatore da piscina, scivolo in acqua (grado di accessibilità 90% – gradi di fruizione 70%)
Sbocco 13, Area marina protetta del Plemmirio (Terrauzza, via Verrazzano) – scogliera con piattaforma in legno e passatoia (grado di accessibilità 80% – grado di fruizione 60%)
Sbocco 21, Area marina protetta del Plemmirio (Tonnara di Siracusa, traversa La Tonnara) – piattaforma e passerella in legno con accesso in acqua, accesso alla battigia tramite sentiero. Il percorso per accesso al mare deve essere assistito o facilitato per dissesto del manto e pendenza rampa. Servizio lido docce nei pressi del parcheggio libero su strada comunale. (grado di accessibilità 80% – grado di fruizione 70%), solemar dell’associazione ValorAbile su richiesta preventiva
Sbocco 22, Costa Bianca – passerella e piattaforma in legno direttamente con accesso in acqua, fondale roccioso. Parcheggio gratuito dei disabili del varco 23 in convenzione. (Grado di accessibilità 70% – grado di fruizione 50%)
Sbocco 25 (via dei Diamanti) – Scogliera, area di pertinenza demaniale sistemata, passerella per
l’arrivo in acqua con maniglione, pedane di sosta. Fondale roccioso. In auto non si può arrivare
direttamente nel sito, pendenza della strada di accesso. (Grado di accessibilità 70% – grado di fruizione 50%)
Sbocco 26, via dei Diamanti – Scogliera, accesso al mare sotto costa tramite passerella in legno amovibile percorribile in carrozzina, ma è consigliata anche l’assistenza. (Grado di accessibilità 70% – grado di fruizione 50%)
Sbocco 35, via del Faro Massolivieri (località Punta Castelluccio, Isola, Siracusa) – passerella, strada in pendenza, solemar dell’associazione ValorAbile su richiesta preventiva (accessibilità al mare 60% – fruizione 80%)
Lido Terrazza Fanusa fly beach, Fanusa (via Cristoforo Colombo) – sedia job, passerella, bagnino, due postazioni gratis (due lettini, un ombrellone, una sdraio)
Lido Fontane Bianche, Fontane Bianche – sedia, passerella e bagnino
Lido Sayonara, Fontane Bianche – sedia job, passerella, bagnino, due postazioni gratis (due lettini, un ombrellone, una sdraio)
Spiaggia libera Camomilla, Fontane Bianche – passerella, sedia job da chiedere al lido Camomilla
Lido Kukua beach, Fontane Bianche – sedia job, passerella, bagnino, una postazione gratis
Lido beach Arenella, Arenella – sedia job, passerella, una postazione gratis
Spiaggia libera Arenella – sedia e passerella
Lido Finanza – sedia job, passerella, bagnino, una postazione gratis
Lido Varco 23 (scogliera con solarium), strada Capo Murro di Porco, Plemmirio – sedia job, passerella, bagnino, una postazione gratis
Lido Camomilla, Fontane Bianche – sedia job, passerella e bagnino
Lido Nuovo, Fontane Bianche (via dei Lidi) – sedia e passerella
Lido Blu White, Portopalo di Capo Passero – passerella
Lido Morghella, Pachino – sedia e passerella
Lido Santa Maria, Marzamemi – passerella
Lido Azzurro, Noto Marina – sedia e passerella
Lido Aqua beach, San Lorenzo (contrada Reitani) – sedia e bagnino
Spiaggia Abil beach, Marina di Priolo Gargallo – 10 postazioni gratis, sedia job, sedia solemar, bagni e spogliatoi accessibili, passerella, assistenza, pedalò accessibili
Spiaggia libera Tremoli, lungomare Avola (via Sandro Pertini) – sedia, passerella, assistenza, bagni e docce
Lido della marina militare, Punta Izzo, Augusta – sedia
Spiaggia libera del borgo marinaro di Avola (contrada Zuccara) – passerella, assistenza con volontari della Misericordia, sedia da prenotare
Lido Il triangolo, Agnone Bagni, Augusta – sedia job e passerella
Spiaggia libera di Portopalo di Capo Passero (contrada Scalo Mandria) – passerella
Spiaggia libera di Vendicari, Noto
Lido Isola blu, Marzamemi (contrada Bove marino) – sedia e passerella
Lido La plage santomar, Pachino-Marzamemi (strada 84) – passerella
Spiaggia Morghella, Pachino – sedia e passerella
Spiaggia della Spinazza, Noto – passerella
Lido Kalè beach club, Portopalo – passerella
Lido Eden, Avola (piazza Esedra) – sedia e passerella
Lido Joy beach, Avola (contrada Piccio) – sedia e passerella
Lido Sol Leone, Avola – passerella
Spiaggia libera del lido di Noto – sedia, passerella e assistenza alla balneazione
Spiaggia pubblica del lido d Noto – due sedie, passerella e assistenza alla balneazione
Lido Abbronzatissima, Noto – sedia e passerella
Lido SunSet beach, lido di Noto – passerella
Spiaggia di Agnone Bagni, Augusta – sedia
Spiaggia del litorale di Agnone Bagni, Augusta – sedia, passerella, martedì e giovedì trasporto gratis della cooperativa sociale Hs
Sicilia mare per tutti – Trapani
Spiaggia di Mazara del Vallo
Spiaggia libera di Custonaci (località Cornino) – sedia
Lido Burrone, Favignana (strada costiera di Mezzo Giorno) – sedia e passerella
Lido Ohana, Castellammare del Golfo (contrada spiaggia Playa) – due sedie, passerella, solemar, personale per assistenza
Spiaggia libera Disabili no limits, San Vito Lo Capo (lungomare) – sand&sea, sedia tiralò, gommone, mappa tattile, diver diving, assistenza, bagni e docce accessibili
Diporto nautico San Vitese, San Vito Lo Capo (lungomare, ingresso 15) – Disabili no limits – gommone per escurione alla riserva dello Zingaro, furgone a 9 posti per tour per persone con disabilità, otto sedie, due sand&sea, tiralò, assistenza di personale qualificato
Lido Marina club, Marsala (via Vincenzo Florio) – sedia, solemar, passerella, bagni e docce accessibili
Spiaggia di Torrazza, Petrosino – sedia e passerella
Lido Altamarea, Petrosino – sedia, passerella e assistenza
Lido Monnalisa, Tre Fontane (lungomare est) – sedia, passerella, bagni e doccia accessibili
Lido Shurhuq, Pantelleria – spiaggine e pedana
Lido Erice smile, Erice Casa Santa (lungomare Dante Alighieri) – sedia, passerella, docce e bagni accessibili
Lido Gazebo, Campobello di Mazara (via Nicolò Gentile, 17) – due solemar, passerella, bagni e docce accessibili, personale specializzato
Lido South beach, Marsala (contrada Fossarumma, 205) – sedia, passerella, docce accessibili
Lido Coco loco beach, Campobello di Mazara (piazza Favoroso, 22) – sedia, sand&sea, solemar, passerella, docce accessibili, personale qualificato
Lido Pirata, Castellammare del Golfo (via Playa) – sedia e passerella
Spiagge pet friendly
Agrigento: Casa Malerba a Palma di Montechiaro (contrada Facciomare); spiaggia libera di Porto Empedocle; località Spiaggetta di Porto Empedocle; lido Le Pergole di Realmonte.
Catania: Lido Azzurro a Catania (viale Kennedy, 11); lido Le Palme a Catania (viale Kennedy); spiaggia libera Playa Catania; lido Luna Rossa a Mascali (lungomare Fondachello).
Messina: Lido Acquascivoli Tobogan a Giardini Naxos (contrada Pietrenere); lido Playa Soleluna a Mazzeo; spiaggia delle Spiagge nere a Vulcano; lido Vengo anch’io a Messina; spiaggia pubblica Santa Margherita a Messina; lido Naxos beach a Giardini Naxoz (via Recanati); spiaggia di Pluto a Brolo; spiaggia pubblica presso lidi Punta faro e Orcinus a Capo Peloro a Messina; lido Kisses a Letojanni.
Palermo: lido L’ombelico del mondo a Mondello (via terza compagnia, 4).
Ragusa: spiaggia zona delle giostre davanti al ristorante La falena a Marina di Ragusa; lido Sud a Modica (via Arenile, 1).
Siracusa: Dog club presso lido Nuovo (piccola taglia) a Fontane Bianche (viale dei Lidi); lido Varco 23 (piccola taglia) al Plemmirio; lido SunSet beach (piccola taglia) al lido di Noto; lido Azzurro a Noto Marina; lido La plage santomar sulla strada 84 Pachino-Marzamemi.
Trapani: Bau bau beach a Castellammare del Golfo; lido Marakaibbo a Marsala; lido Paradiso sul lungomare di Trapani; lido Monnalisa sul lungomare est di Tre Fontane; lido Ohana a Castellammare del Golfo e lido Selene a Castelvetrano.