Foto di Guide Alpine Vulcanologiche Etna

Prosegue l’attività esplosiva al cratere Voragine dell’Etna accompagnata da emissione di cenere. La dispersione nell’aria ha causato la chiusura di uno spazio aereo e ha portato la Sac, società di gestione dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini, a sospendere le attività di volo in arrivo fino alle 17.

Tremore vulcanico si mantiene su valori alti

Sull’Etna l’attuale fase eruttiva continua con le bocche a quota 2.750 metri e 2.360 metri. Dal punto di vista sismico il tremore si mantiene nella fascia dei valori alti. L’avviso per l’aviazione, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), emesso dall’Ingv, Osservatorio etneo, di Catania resta di colore rosso, ossia al massimo livello di allerta.

Foto di Guide Alpine Vulcanologiche Etna



