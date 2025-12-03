Scossa di terremoto di magnitudo 3.6 in provincia di Messina

Foto di terremoti.ingv.it

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 23.16 di ieri nel nordest della Sicilia , in provincia di Messina. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 49 chilometri di profondità ed epicentro vicino i Comuni di Itala e di Rometta. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.