Sciame di terremoti nel Catanese: epicentro tra Mascalucia e Tremestieri

17/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Uno sciame di terremoti in provincia di Catania. Quattro le scosse in cinque minuti sono state registrate dall’osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

Sciame di terremoti in provincia di Catania

La scossa di terremoto più forte è stata registrata dall’Ingv alle 13.17. Magnitudo 2.3 nel territorio di Mascalucia, nel Catanese. Il primo era stato appena due minuti prima, sempre con la stessa localizzazione ma con magnitudo di 1.6. Una terza scossa dello sciame di terremoti in provincia di Catania si è registrata poi alle 13.18 con magnitudo 1.8 sempre nel territorio di Mascalucia. Due minuti più tardi, la quarta scossa. In questo caso con epicentro nel territorio di Tremestieri Etneo (sempre nel Catanese) e magnitudo di 1.6. Tutte le scosse di terremoto sono state a una profondità di zero chilometri. Valore che l’ha resa nettamente avvertibile in diversi paesi etnei. Non si registrano danni a cose o persone.

Le altre scosse

Prima di questi episodi in provincia di Catania, questa mattina due scosse erano state registrate dall’Ingv nel territorio dell’Etna. La prima prima alle 4.36 su Monte Fontana, in territorio di Milo, di magnitudo 2.6. La seconda poi, dopo meno di un’ora, alle 5.30 di magnitudo 2.4, in territorio di Pedara (sempre nel Catanese). Diversi i due ipocentri delle due scosse di terremoto sull’Etna: la prima a 3,7 chilometri di profondità, la seconda molto superficiale, a zero chilometri.

