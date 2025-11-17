Due scosse di terremoto sono state registrate sull’Etna dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Catania. E, intanto, a Stromboli si osserva il trabocco lavico.

Due scosse di terremoto sull’Etna

La prima prima scossa di terremoto è stata registrata alle 4.36 su Monte Fontana, in territorio di Milo (in provincia di Catania). Si tratta di una scossa di magnitudo 2.6. La seconda poi, dopo meno di un’ora, alle 5.30 di magnitudo 2.4, in territorio di Pedara (sempre nel Catanese). Diversi i due ipocentri delle due scosse di terremoto sull’Etna: la prima a 3,7 chilometri di profondità, la seconda molto superficiale, a zero chilometri. Valore che l’ha resa nettamente avvertibile in diversi paesi etnei. Non si registrano danni a cose o persone.

Trabocco di lava a Stromboli

Un trabocco lavico che dall’area craterica nord dello Stromboli sta alimentando un flusso lavico nella parte alta della sciara del fuoco. A osservarlo dalle 8 di questa mattina sono le telecamere di sorveglianza dell’osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Catania. Il trabocco è accompagnato da una continua attività di spattering da almeno due bocche nell’area craterica nord.

All’area craterica sud sta continuando l’attività esplosiva. Dal punto di vista sismico, il tremore vulcanico non mostra variazioni significative oscillando all’interno della fascia dei valori medi. Non si evidenziano esplosioni di particolare ampiezza e la frequenza di accadimento è invariata nelle ultime ore. I dati delle reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo non mostrano variazioni significative.