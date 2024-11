Terrasini, morto 20enne dopo caduta dalla scogliera. Negli ultimi giorni si era aggravato

È morto in ospedale Vincenzo Compagnone, il ventenne che lo scorso ottobre è precipitato da una scogliera a Terrasini, in provincia di Palermo. Dopo l’incidente il giovane è stato inizialmente ricoverato al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo in condizioni molto gravi. La notizia del decesso è stata data oggi dal sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci che ha espresso il cordoglio della comunità.

Compagnone, come reso noto dal sito Partinico Live, aveva subito diversi interventi chirurgici all’ospedale Ismett di Palermo. Gli sarebbe stato riscontrato un ematoma al fegato, problematiche all’intestino e diverse emorragie interne. Il 20enne avrebbe perso l’equilibrio ed è caduto in un canneto. Stando a quanto trapelato dalla visione delle riprese delle telecamere di sorveglianza il ragazzo intorno alle 3 di notte si stava aggirando in zona da solo.