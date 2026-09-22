Una gara clandestina tra scooter, a Terme Vigliatore, nel Messinese, finita con un incidente. E, poi, con l’arresto di un 19enne, accusato di essere l’organizzatore. Il caso nasce dalla segnalazione di un incidente stradale, sul lungomare Marchesana, all’alba tra l’8 e il 9 settembre. Quando il 19enne ha investito con il suo mezzo a due ruote un 17enne che si trovava a bordo strada. La vittima si trova ancora oggi in prognosi riservata.

La gara clandestina e le immagini sui social

Le indagini dei carabinieri hanno poi ricostruito come il sinistro sia avvenuto durante una gara clandestina tra diversi ciclomotori. Nello specifico, il 19enne avrebbe investito lo spettatore minorenne durante un’impennata. Per poi provare a nascondere la dinamica, spostando il mezzo. A permettere di ricostruire la vicenda hanno contribuito le immagini di videosorveglianza della zona e quelle pubblicate sui social. Il 19enne è stato portato nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, in attesa del braccialetto elettronico, per poi essere trasferito ai domiciliari. Continuano le indagini su altre quattro persone, le cui abitazioni sono già state perquisite.