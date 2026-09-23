Bronte, sequestrati 24mila articoli per la scuola e di cancelleria

Foto Gdf

Maxi sequestro della guardia di finanza a Bronte, in provincia di Catania, dove i militari della compagnia di Paternò hanno individuato circa 24mila prodotti per uso scolastico e articoli di cancelleria privi delle informazioni previste dalla normativa. Tra la merce erano presenti penne, matite, materiale tecnico per la scuola e articoli per feste di compleanno, prodotti destinati in larga parte a bambini e ragazzi. Gli articoli sono stati immediatamente ritirati dalla vendita e sottoposti a sequestro amministrativo.

Mancavano origine, produttore e istruzioni

I controlli, coordinati dal comando provinciale della guardia di finanza di Catania, hanno evidenziato l’assenza di alcune delle indicazioni minime previste dal codice del consumo. Sulle confezioni, secondo quanto accertato dalle Fiamme gialle, mancavano informazioni relative al luogo di origine dei prodotti, al produttore e all’importatore. Non erano inoltre riportate le necessarie istruzioni e precauzioni per l’uso, informazioni particolarmente rilevanti per articoli destinati anche ai più giovani.

In alcuni casi assente anche il marchio CE

In una parte della merce sequestrata sarebbe risultato assente anche il marchio CE, che certifica la conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa dell’Unione europea.