Sparatoria a Palermo, tre giovani accusati di tentato omicidio

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La procura di Palermo, coordinata da Maurizio de Lucia, ha disposto il fermo di tre giovani accusati del tentato omicidio di Danilo D’Ignoti. Il 37enne ferito a colpi di arma da fuoco quattro giorni fa in via Montalbo a Palermo. Utile alle indagini è stata l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno ripreso due persone rincorrere a piedi la vittima e sparare. Nell’azione è risultato poi coinvolto un terzo uomo. I tre giovani accusati del tentato omicidio a Palermo sono stati fermati.

Due fermati hanno 21 anni e il terzo 29 anni. Tutti e tre sono accusati anche di porto abusivo di arma da fuoco. Il tentato omicidio a Palermo, secondo quanto si apprende, sarebbe maturato nell’ambito di contrasti nello spaccio della droga. Stando a ciò che risulta in questa fase delle indagini, la vittima non avrebbe pagato un debito.

Le indagini sul tentato omicidio a Palermo

Il 37enne D’Ignoti, vittima del tentato omicidio, è fuori pericolo. La squadra mobile della questura continua le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e per arrivare a individuare anche il movente. Il ferito si era presentato autonomamente al Pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia di Palermo.

La donna ferita per sbaglio

Durante la sparatoria è rimasta ferita per errore anche una passante, una donna di 67 anni. La donna era da poco uscita di casa, stava camminando sul marciapiede quando è stata raggiunta dal colpo vagante al gluteo destro e da una scheggia metallica nella coscia sinistra. La 67enne è stata ricoverata a Villa Sofia per la rimozione dei proiettili.