Palermo, sparatoria in via Montalbo: ferito si presenta in ospedale, indagini in corso

01/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È ancora avvolta nel mistero la sparatoria avvenuta in via Montalbo, a Palermo, nella zona dei cantieri navali. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo è rimasto ferito per poi allontanarsi dalla scena prima dell’arrivo dei soccorsi. L’area è stata immediatamente transennata per consentire i rilievi e il recupero dei bossoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, mentre le indagini sono state successivamente affidate alla Squadra mobile.

Il ferito e il racconto dei testimoni

Il ferito, Danilo D’Ignoti, 37 anni, si è presentato autonomamente al Pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia con una ferita d’arma da fuoco alla coscia. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Poco dopo, un altro uomo con ferite alla testa è arrivato all’ospedale Civico: gli inquirenti stanno verificando un possibile collegamento tra i due episodi. Fondamentali saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza, che verranno analizzate dalla Scientifica per ricostruire l’accaduto.

La sparatoria a Palermo e i collegamenti con altri episodi

Gli investigatori non escludono un legame con un altro episodio avvenuto in via Don Minzoni, dove sono stati esplosi circa trenta colpi di arma da fuoco contro abitazioni e un’auto. Un ulteriore fatto si è verificato allo Zen 2, in via Pensabene, dove ignoti hanno sparato contro un veicolo parcheggiato, anche se al momento non emergerebbero connessioni dirette.

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