Tentato omicidio a Vittoria: si indaga sull’ipotesi di una guerra di mafia

Un tentato omicidio è stato compiuto poco dopo mezzanotte a Vittoria, in provincia di Ragusa. La vittima è un ragazzo di 30 anni contro cui qualcuno ha sparato con un fucile da caccia. Il giovane è stato trasportato in fin di vita all’ospedale Guzzardi di Vittoria dove è stato operato e dove resta ricoverato. Il 30enne è intubato e le sue condizioni sono gravissime. Sull’episodio indaga la polizia che sta acquisendo tutte le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero essere utili alla ricostruzione dell’agguato. Secondo quanto emerso finora nel corso delle indagini, gli inquirenti non escludono che potrebbe trattarsi di un agguato compiuto nell’alveo di una guerra di mafia.