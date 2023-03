Tenta di uccidere l’ex moglie. Si consegna ai carabinieri. Al vaglio degli inquirenti la posizione

Si è consegnato ai carabinieri Giuseppe Consumare di 52 anni, accusato di avere cercato di uccidere l’ex moglie in casa ad Alterello con un grosso coltello. Si è presentato in caserma e consegnato ai militari. Adesso sono in corso gli adempimenti per valutare la posizione dell’uomo e gli eventuali provvedimenti della procura. La donna ieri è arrivata all’ospedale Ingrassia con una serie di ferite sparse in tutto il corpo per i quali i medici hanno applicato circa 80 punti di sutura.