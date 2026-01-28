Foto di Agente Lisa

Tentato furto di una cassaforte con il metodo della spaccata la notte scorsa in un supermercato di via della Concordia, a Catania. Quattro malviventi, utilizzando un Suv risultato rubato, dopo avere sfondato la vetrina hanno agganciato, con un cavo, la cassaforte al veicolo cercando di sradicarla dalla sua sede, ma senza riuscirci. Durante queste fasi il Suv, con a bordo i quattro, si è ribaltato. Prima di fuggire i quattro hanno preso, portandoli via, i cassetti delle casse.