Catania, tenta di scassinare un’auto a piazza della Repubblica: arrestato 41enne

21/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

È stato sorpreso in flagranza mentre cercava di scassinare un’auto in sosta nei pressi di piazza della Repubblica. Un 41enne tunisino è stato arrestato dalla polizia di Stato, impegnata nei servizi di controllo del territorio. L’attenzione degli agenti della squadra Volanti è stata richiamata dal ripetuto suono dell’allarme di un’auto parcheggiata. Avvicinandosi, i poliziotti hanno notato l’uomo intento a frantumare i vetri del veicolo con un frangivetro. Scoperto, ha tentato di fuggire lungo corso Sicilia in direzione piazza Stesicoro, liberandosi dell’attrezzo poi recuperato e sequestrato.

Dopo un inseguimento di pochi metri, i poliziotti lo hanno bloccato nei pressi della fermata dei bus. Durante l’arresto, il 41enne ha reagito con calci e strattoni, ma è stato comunque immobilizzato. Condotto in questura, ha dichiarato di chiamarsi Muhammad Alì, come il celebre pugile, ma l’identificazione ha permesso di accertare le sue reali generalità. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per altri reati, è stato arrestato per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per evasione e false generalità. Informato il pm di turno, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della questura in attesa del giudizio direttissimo.

