Tentata rapina in un ufficio postale di Catania. Per questo la polizia ha arrestato un 36enne catanese che, nei giorni scorsi, ha tentato di mettere a segno una rapina all’interno di un ufficio postale del centro cittadino.

La tentata rapina all’ufficio postale di Catania

Secondo quanto è stato ricostruito nel corso delle indagini, l’uomo ha fatto irruzione a volto scoperto e armato di coltello. Un’arma che il 36enne avrebbe utilizzato per minacciare i dipendenti dell’ufficio in modo da farsi consegnare il denaro. Le minacce però non hanno funzionato: nessuno dei dipendenti ha aperto le casse, non lasciandosi intimidire dal rapinatore che teneva in mano un coltello da cucina. A quel punto, il 36enne non ha potuto far altro che abbandonare il suo piano e fuggire via, dileguandosi tra le strade del centro.

Le ricerche

Quando la sala operativa ha diramato la nota radio del tentativo di rapina, i poliziotti della squadra mobile hanno avviato subito le indagini per risalire all’identità dell’autore del reato. I poliziotti hanno acquisito elementi utili alla sua identificazione, recuperando alcuni particolari sulle caratteristiche fisiche e gli indumenti indossati.

I poliziotti hanno setacciato tutte le vie di fuga in modo da ricostruire i possibili spostamenti del 36enne. Le ricerche e le attività investigative hanno permesso di rintracciare uno scooter con a bordo un uomo che corrispondeva esattamente alle descrizioni dell’autore della tentata rapina. A cominciare dai vestiti utilizzati nel momento in cui aveva fatto accesso all’ufficio postale. Per questa ragione, gli agenti della squadra mobile lo hanno bloccato, impedendogli ogni possibile fuga, e hanno proceduto a un approfondito controllo.

L’arresto

Il 36enne, già noto alle forze di polizia, è stato trovato in possesso del coltello utilizzato per compiere la rapina. Per questo motivo, l’uomo è stato arrestato per tentata rapina. Dopo avere convalidato l’arresto, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare in carcere.