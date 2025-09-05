Foto di Ratio Partners

Tenta una rapina in una tabaccheria, arrestato un giovane a Torregrotta

05/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

I carabinieri hanno arrestato un giovane ritenuto responsabile di una tentata rapina ai danni di una rivendita di tabacchi, a Torregrotta, in provincia di Messina. L’indagato, con il volto coperto e armato di un coltello, secondo una ricostruzione degli investigatori, si sarebbe introdotto all’interno dell’esercizio commerciale e, alla presenza di alcuni clienti, rivolgendosi al titolare e alla commessa della tabaccheria, gli avrebbe intimato la consegna dell’incasso giornaliero. Al loro rifiuto il rapinatore è fuggito via a bordo di una bicicletta. I carabinieri, in seguito ad una segnalazione al 112, sono intervenuti sul posto. Avviate le ricerche, hanno individuato il presunto responsabile della tentata rapina. Al giovane sono stati concessi gli arresti domiciliari.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Paternò: violenza sessuale di gruppo su due turiste ungheresi, arrestati gli autori
Leggi la notizia

I carabinieri hanno arrestato un giovane ritenuto responsabile di una tentata rapina ai danni di una rivendita di tabacchi, a Torregrotta, in provincia di Messina. L’indagato, con il volto coperto e armato di un coltello, secondo una ricostruzione degli investigatori, si sarebbe introdotto all’interno dell’esercizio commerciale e, alla presenza di alcuni clienti, rivolgendosi al titolare e […]

«Non lasceremo che la malavita controlli Catania»: la missione della commissione parlamentare antimafia
Leggi la notizia

I carabinieri hanno arrestato un giovane ritenuto responsabile di una tentata rapina ai danni di una rivendita di tabacchi, a Torregrotta, in provincia di Messina. L’indagato, con il volto coperto e armato di un coltello, secondo una ricostruzione degli investigatori, si sarebbe introdotto all’interno dell’esercizio commerciale e, alla presenza di alcuni clienti, rivolgendosi al titolare e […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 settembre 2025
di

ARIETEVoi Ariete iniziate la settimana in maniera molto motivata, ma anche con un carico di stanchezza accumulata non indifferente, proprio perché non avete molto staccato durante questa estate lavorativa e impegnata, ma che vi ha permesso di finalizzare obbiettivi importanti. Visto che adesso siete riusciti a pianificare un piano preparatorio per le vostre ambizioni lavorative, […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]