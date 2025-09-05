Tenta una rapina in una tabaccheria, arrestato un giovane a Torregrotta

Foto di Ratio Partners

I carabinieri hanno arrestato un giovane ritenuto responsabile di una tentata rapina ai danni di una rivendita di tabacchi, a Torregrotta, in provincia di Messina. L’indagato, con il volto coperto e armato di un coltello, secondo una ricostruzione degli investigatori, si sarebbe introdotto all’interno dell’esercizio commerciale e, alla presenza di alcuni clienti, rivolgendosi al titolare e alla commessa della tabaccheria, gli avrebbe intimato la consegna dell’incasso giornaliero. Al loro rifiuto il rapinatore è fuggito via a bordo di una bicicletta. I carabinieri, in seguito ad una segnalazione al 112, sono intervenuti sul posto. Avviate le ricerche, hanno individuato il presunto responsabile della tentata rapina. Al giovane sono stati concessi gli arresti domiciliari.