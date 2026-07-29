Foto dal sito Pfizer

Sindacati: «Pfizer ha deciso di abbandonare il sito di Catania»

29/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

«L’incontro di oggi non lascia dubbi. Pfizer ha deciso di abbandonare il sito di Catania. Non c’è nessuna volontà di riconversione produttiva così si confermano i licenziamenti e la volontà di cedere lo stabilimento». Lo hanno affermato, in una nota congiunta, i sindacati dopo l’audizione davanti alla Terza commissione dell’Assemblea regionale siciliana sulla vertenza in corso dopo i 370 licenziamenti annunciati dalla multinazionale del farmaco.

«Dopo oltre sessant’anni di presenza in Sicilia, durante i quali ha costruito il proprio sviluppo grazie alle competenze e alla professionalità dei lavoratori – si legge nel documento firmato da Ugl Chimici, Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil – l’azienda sceglie di lasciare il territorio. Una scelta gravissima che ignora ogni responsabilità sociale e mette a rischio centinaia di famiglie».

«Durante l’incontro – aggiungono i sindacati – l’amministratore delegato dello stabilimento di Catania, Giuseppe Campobasso, collegato da remoto, ha ribadito la linea aziendale confermando quanto già emerso al tavolo del ministero delle Imprese e del Made in Italy pochi giorni fa. Il disegno è ormai evidente. Oggi si parla di 370 licenziamenti, ma è facile prevedere un futuro nero anche per i lavoratori che restano. Non permetteremo che uno dei più importanti siti industriali della Sicilia venga smantellato. Pfizer – concludono i sindacati – che per anni ha investito su Catania solo il minimo indispensabile, oggi dimostra che l’unico obiettivo che intende perseguire è quello di fare cassa».  

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