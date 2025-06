Tenta rapina all’ufficio postale di San Nicola l’Arena: arrestato 29enne di Trabia

È stato arrestato con l’accusa di tentata rapina aggravata, un 29enne, originario di Trabia, già noto alle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito, sembra che il giovane si sia recato presso l’ufficio postale della piccola frazione marinara di San Nicola l’Arena, nel Palermitano, per lamentarsi del mancato funzionamento del bancomat. Dopo un primo confronto con la direttrice, l’uomo avrebbe lasciato la struttura. Tuttavia, pochi minuti più tardi, sarebbe tornato armato di un coltello a scatto, minacciando la direttrice e intimandole di consegnare il denaro contante.

Lucida e coraggiosa la reazione della direttrice, che non si è lasciata intimidire: mantenendo la calma, è riuscita ad allertare i carabinieri, costringendo il malvivente alla fuga. Grazie alla precisa descrizione fornita dalla vittima e dai presenti, i carabinieri di Termini Imerese hanno rintracciato l’uomo a circa 200 metri dal luogo del tentato colpo, mentre era ancora in possesso dell’arma. Il coltello, di genere vietato e con una lama di 14 centimetri è stato sequestrato e il 29enne è stato prontamente bloccato e per lui sono scattati gli arresti domiciliari.