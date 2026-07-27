Palermo, armi trovate nei sottoscala dei palazzi nel quartiere Zen 2

27/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

I controlli della polizia nel quartiere Zen 2Palermo hanno portato al sequestro di armi da fuoco, munizioni e diversi veicoli rubati. Il blitz, condotto dai poliziotti dell’ufficio prevenzione generale e del commissariato San Lorenzo, ha riguardato gli spazi condominiali comuni e i sottoscala dei padiglioni. Luoghi negli edifici del rione popolare di Palermo usati dalla criminalità per nascondere armi, droga e auto e moto rubate.

Le armi trovate nei sottoscala dello Zen 2 a Palermo

Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati un revolver carico, una pistola semiautomatica calibro 8 con cartucce. Non solo, anche vari componenti di auto e scooter, oltre a carcasse di biciclette elettriche. Tra i mezzi recuperati, uno scooter Aprilia Scarabeo è già stato restituito al proprietario. La polizia scientifica è ora al lavoro sulle armi trovate nel quartiere Zen del capoluogo per verificare se siano state utilizzate per compiere delitti

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