Un incidente stradale paralizza la tangenziale di Catania. Il sinistro, secondo le prime informazioni, è avvenuto in direzione dei caselli di San Gregorio. Coinvolti un autocarro a due piani per il trasporto di autoveicoli e una macchina Audi A3. Vengono segnalate code su entrambi i sensi di marcia.
Foto di M. Sciacca su Facebook - Gruppo Quelli della Tangenziale
Tangenziale di Catania, lunghe code per incidente in direzione Messina
