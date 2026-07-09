Tangenziale di Catania, lavori notturni: previsti restringimenti di carreggiata

09/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Anas ha annunciato l’avvio di alcuni interventi di manutenzione lungo la tangenziale di Catania, che comporteranno limitazioni temporanee alla circolazione. I lavori saranno eseguiti nelle ore notturne, dalle 21.30 alle 6 del mattino successivo, da lunedì 13 a venerdì 17 luglio.

Restringimenti verso Siracusa

In direzione Siracusa saranno attivi restringimenti di carreggiata dal chilometro 5,850 al chilometro 6,500, nel tratto compreso tra gli svincoli di San Giovanni Galermo e Misterbianco. I cantieri mobili interesseranno, a tratti, sia la corsia di marcia sia quella di sorpasso.

Limitazioni anche verso Messina

Provvedimenti analoghi sono previsti in direzione Messina, dal chilometro 7,750 al chilometro 6,800, tra gli svincoli di Misterbianco e San Giovanni Galermo, dove si alterneranno restringimenti della corsia di marcia e di quella di sorpasso. Anas raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione alla segnaletica di cantiere e di moderare la velocità nei tratti interessati.

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