Rigenerazione urbana del commercio, incontro tra Confesercenti e i sindaci etnei

09/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Confesercenti dell’area metropolitana di Catania incontrerà venerdì 10 luglio alle ore 10 nella sala del Consiglio della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, i sindaci della provincia etnea per illustrare la proposta di legge di iniziativa popolare sulla rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità, promossa da Confesercenti nazionale. Un’occasione di confronto ed approfondimento su un tema dal forte impatto non solo economico ma anche sociale. All’incontro, moderato dalla giornalista Letizia Carrara, parteciperanno Claudio Miceli presidente di Confesercenti etnea con il direttore Francesco Costantino e tutto il gruppo dirigente.

La proposta di legge

La proposta di legge di iniziativa popolare presentata da Confesercenti si pone l’obiettivo di sostenere strutturalmente il commercio e i servizi di prossimità per contrastare la desertificazione commerciale e garantire la continuità dei servizi essenziali ai residenti.

Una legge quadro nazionale fondata su quattro pilastri: Un Piano nazionale contro la desertificazione commerciale, che valorizzi e diffonda le buone pratiche dei territori; vantaggi fiscali con misure a sostegno dei negozi esistenti e per favorire nuove aperture sotto casa; regole più eque rispetto ai giganti del web, anche con misure fiscali compensative; Un Fondo dedicato e un Osservatorio nazionale al MIMIT per portare dati e proposte ai tavoli decisionali.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Un turista scomparso dall’aeroporto di Catania: sceso dall’aereo dopo un malore
Leggi la notizia

Confesercenti dell’area metropolitana di Catania incontrerà venerdì 10 luglio alle ore 10 nella sala del Consiglio della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, i sindaci della provincia etnea per illustrare la proposta di legge di iniziativa popolare sulla rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità, promossa da Confesercenti nazionale. Un’occasione di confronto […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026
di

L’oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026 parte con lo splendido Giove in Leone, che si intende perfettamente con Urano e Marte in Gemelli. Auspicando crescita per il Leone, che contrasta però con i dubbi di Plutone, e un’espansione controllata per i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario. La bella Venere arriva […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Hotel e strutture ricettive: tre incentivi per un investimento competitivo
di

Digitalizzazione, efficientamento energetico e riqualificazione degli immobili: hotel, b&b e varie strutture ricettive hanno oggi diversi incentivi per sostenere gli investimenti del comparto turistico. La vera sfida, però, è utilizzarli all’interno di una strategia di crescita. In un’estate che, con l’arrivo dei turisti e l’ondata di caldo torrido, fa riflettere sui consumi energetici elevati e […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze