Rigenerazione urbana del commercio, incontro tra Confesercenti e i sindaci etnei

Confesercenti dell’area metropolitana di Catania incontrerà venerdì 10 luglio alle ore 10 nella sala del Consiglio della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, i sindaci della provincia etnea per illustrare la proposta di legge di iniziativa popolare sulla rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità, promossa da Confesercenti nazionale. Un’occasione di confronto ed approfondimento su un tema dal forte impatto non solo economico ma anche sociale. All’incontro, moderato dalla giornalista Letizia Carrara, parteciperanno Claudio Miceli presidente di Confesercenti etnea con il direttore Francesco Costantino e tutto il gruppo dirigente.

La proposta di legge

La proposta di legge di iniziativa popolare presentata da Confesercenti si pone l’obiettivo di sostenere strutturalmente il commercio e i servizi di prossimità per contrastare la desertificazione commerciale e garantire la continuità dei servizi essenziali ai residenti.

Una legge quadro nazionale fondata su quattro pilastri: Un Piano nazionale contro la desertificazione commerciale, che valorizzi e diffonda le buone pratiche dei territori; vantaggi fiscali con misure a sostegno dei negozi esistenti e per favorire nuove aperture sotto casa; regole più eque rispetto ai giganti del web, anche con misure fiscali compensative; Un Fondo dedicato e un Osservatorio nazionale al MIMIT per portare dati e proposte ai tavoli decisionali.