Tangenziale Catania, lavori di rifacimento per lo svincolo zona industriale nord. Due giorni di stop

A partire da domani, mercoledì 22 febbraio, e fino a venerdì 24 febbraio, saranno eseguiti i lavori di rifacimento della pavimentazione allo svincolo Zona industriale nord. Le rampe interessate dalle lavorazioni saranno tre su quattro, ovvero la rampa normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Messina e diretti alla zona industriale, quella normalmente utilizzata dai i veicoli provenienti da Siracusa e diretti alla zona industriale e quella normalmente utilizzata dai veicoli provenienti dalla zona Industriale e diretti a Siracusa. In tutti i casi, il percorso alternativo sarà garantito dallo svincolo Asse dei Servizi. Rimarrà invece fruibile la rampa in direzione Messina per i veicoli provenienti dalla zona industriale.