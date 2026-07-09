È emergenza idrica nel quartiere Maddalusa di Agrigento, dove circa duemila residenti stanno vivendo una situazione di grave difficoltà a causa dell’interruzione dell’erogazione dell’acqua. Il sindaco Michele Sodano ha inviato una lettera urgente al presidente della Regione Renato Schifani, chiedendo un intervento per affrontare quella che definisce una crisi ormai non più sostenibile.

Famiglie senza servizio essenziale a Maddalusa

Nel quartiere convivono numerosi immobili realizzati a partire dagli anni Settanta e successivamente interessati da vicende legate all’abusivismo edilizio. Nella sua lettera, il primo cittadino evidenzia però come nel corso degli anni le istituzioni abbiano garantito residenze e servizi, contribuendo al consolidamento di una realtà oggi pienamente urbanizzata. La decisione di Aica di sospendere l’erogazione per la mancanza delle necessarie sanatorie avrebbe lasciato senza acqua centinaia di famiglie, tra cui bambini, anziani e persone con disabilità.

«Serve una soluzione immediata»

Sodano sottolinea di non chiedere deroghe alla legalità, ma un’assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni. «Lo Stato non può sottrarsi a una realtà cresciuta sotto il suo sguardo», ha dichiarato il sindaco, chiedendo un confronto immediato con Schifani per individuare un percorso normativo che consenta di garantire il diritto all’acqua in attesa di una soluzione definitiva. La situazione, secondo l’amministrazione comunale, rappresenta ormai un’emergenza sociale e sanitaria incompatibile con la dignità dei cittadini.