Lite tra parenti a Sferracavallo finisce in tragedia, un morto

Foto di Carabinieri

Un uomo è morto in un’abitazione a Sferracavallo, borgata marinara di Palermo, durante una lite familiare. La vittima, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, è Giacomo Margarini. L’uomo sarebbe andato a casa della sorella e sarebbe sorta una discussione col cognato. Dalle parole si sarebbe passati a una colluttazione e, secondo le prime ipotesi, Margarini sarebbe rimasto schiacciato dal peso del parente. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. I carabinieri stanno indagando per accertare cosa sia successo e le eventuali responsabilità.