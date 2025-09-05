Processo sulle presunte tangenti per la Siracusa-Gela. In appello assolto il manager Duccio Astaldi

05/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

La Corte d’Appello di Messina ha assolto oggi Duccio Astaldi, ex presidente della società edile Condotte, dalle accuse di presunte tangenti legate alla realizzazione dell’arteria viaria Siracusa-Gela, dichiarandolo innocente «per non aver commesso il fatto». Secondo i legali di Astaldi, Luca Marafioti e Paolo Tommassini, «la sentenza dimostra l’estraneità e l’innocenza di Duccio Astaldi rispetto a ogni accusa di corruzione. Il verdetto della corte d’Appello di Messina ribalta seccamente quello del tribunale che aveva ingiustamente condannato il nostro cliente e, anche se tardivamente, pone riparo a un clamoroso errore giudiziario per il quale, non può essere dimenticato, l’ingegner Astaldi subì una ingiusta detenzione che arrecò grave danno alla sua fino allora specchiata carriera di manager di una delle più importanti imprese italiane». La vicenda riguarda fatti contestati risalenti a novembre 2015, mentre la custodia cautelare ai danni di Astaldi era stata disposta nel marzo 2018.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Paternò: violenza sessuale di gruppo su due turiste ungheresi, arrestati gli autori
Leggi la notizia

La Corte d’Appello di Messina ha assolto oggi Duccio Astaldi, ex presidente della società edile Condotte, dalle accuse di presunte tangenti legate alla realizzazione dell’arteria viaria Siracusa-Gela, dichiarandolo innocente «per non aver commesso il fatto». Secondo i legali di Astaldi, Luca Marafioti e Paolo Tommassini, «la sentenza dimostra l’estraneità e l’innocenza di Duccio Astaldi rispetto […]

«Non lasceremo che la malavita controlli Catania»: la missione della commissione parlamentare antimafia
Leggi la notizia

La Corte d’Appello di Messina ha assolto oggi Duccio Astaldi, ex presidente della società edile Condotte, dalle accuse di presunte tangenti legate alla realizzazione dell’arteria viaria Siracusa-Gela, dichiarandolo innocente «per non aver commesso il fatto». Secondo i legali di Astaldi, Luca Marafioti e Paolo Tommassini, «la sentenza dimostra l’estraneità e l’innocenza di Duccio Astaldi rispetto […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 settembre 2025
di

ARIETEVoi Ariete iniziate la settimana in maniera molto motivata, ma anche con un carico di stanchezza accumulata non indifferente, proprio perché non avete molto staccato durante questa estate lavorativa e impegnata, ma che vi ha permesso di finalizzare obbiettivi importanti. Visto che adesso siete riusciti a pianificare un piano preparatorio per le vostre ambizioni lavorative, […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]