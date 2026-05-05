Statale 121, tamponamento a catena: traffico in tilt

Un tamponamento a catena si è verificato lungo la strada statale 121, nel territorio di Motta Sant’Anastasia, in direzione Catania. Coinvolte cinque vetture in un impatto che ha causato rallentamenti e disagi alla circolazione. La dinamica, come riporta Video Star, è ancora in fase di accertamento.

I soccorsi lungo la statale 121

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato assistenza ai coinvolti. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, nessuno avrebbe riportato ferite gravi. In attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine, a gestire la viabilità sono stati gli operai dell’Anas. Il traffico ha subito forti rallentamenti, con disagi per gli automobilisti diretti verso il capoluogo etneo. La situazione è tornata progressivamente alla normalità dopo la rimozione dei veicoli.