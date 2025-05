Tampona e aggredisce un 17enne per vendetta: denunciato un ragazzo a Biancavilla

Una vendetta premeditata ha rischiato di trasformarsi in tragedia a Biancavilla, dove un 18enne ha provocato un incidente stradale per colpire un coetaneo con cui aveva avuto un litigio mesi prima. L’episodio è avvenuto davanti al commissariato di polizia: il ragazzo ha tamponato lo scooter del 17enne e, dopo averlo fatto cadere, lo ha aggredito con un violento calcio. Provvidenziale l’intervento di una pattuglia che ha assistito alla scena e ha bloccato l’aggressore. Il minorenne è stato medicato con una prognosi di sette giorni. Il giovane, con precedenti, è stato denunciato per lesioni pluriaggravate e atti persecutori.