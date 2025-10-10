Meno fondi regionali, stipendi più leggeri per il primo cittadino e la sua squadra di governo. A partire da gennaio 2026, il sindaco e la giunta comunale di Trapani vedranno ridotte le proprie indennità mensili di funzione. La decisione arriva con una delibera approvata lo scorso 2 ottobre. In base al nuovo provvedimento, Giacomo Tranchida passerà da 9.660 euro a 7.540 euro al mese. Scendono anche le indennità del vicesindaco Vincenzo Abbruscato, che passerà da 7.245 euro a poco più di 5.600 euro mensili (pari al 75 per cento di quella del sindaco, come previsto dalla legge).

Tagli anche per assessori e Consiglio comunale

Con la diminuzione dei fondi regionali scatterà pure il taglio alle indennità degli assessori — tra cui Giulia Passalacqua, ultima arrivata e già consigliera comunale, e Andrea Vassallo — che passeranno da 5.796 euro a 4.524 euro ciascuno. Rimane invariata invece la somma spettante al presidente del Consiglio comunale, che continuerà a percepire lo stesso importo degli assessori. La delibera specifica che gli importi rideterminati potranno subire ulteriori variazioni in base alla normativa vigente, alle singole posizioni lavorative o alle eventuali rinunce dei componenti della giunta. L’indennità del vicepresidente del Consiglio scenderà invece da 3.477 a 2.714 euro. Il provvedimento porterà un risparmio complessivo per le casse comunali di oltre 200 mila euro l’anno, tra indennità e Irap.