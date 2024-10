A Catania un grande evento sulla comunicazione. Confcommercio: «Oltre al business, serve creare comunità solide e inclusive»

ConfCommunication 5.0. Il più grande evento sulla comunicazione del Sud Italia organizzato da Confcommercio Catania andrà in scena lunedì 21 ottobre al Four Points by Sheraton del capoluogo etneo. Un’intera giornata dedicata alla comunicazione digitale che «sarà un’occasione unica per imprenditori e professionisti del settore per approfondire le tematiche legate alla comunicazione, ai social media e alle nuove tecnologie», spiegano da Confcommercio Catania. E ad affrontare i temi saranno i massimi esperti dei diversi ambiti e delle modalità con cui fare della comunicazione una leva strategica per il successo aziendale e professionale.

«La comunicazione efficace – sottolineano dall’organizzazione – rappresenta un pilastro fondamentale per il successo delle imprese e dei professionisti indipendenti. Oltre a trasmettere messaggi chiari e convincenti, la comunicazione strategica consente di creare e consolidare relazioni significative con il proprio pubblico di riferimento, promuovendo fiducia, coerenza e valore per il marchio o l’individuo». Il tema centrale della giornata sarà l’uso strategico e funzionale della comunicazione nei diversi social media. Dopo i saluti istituzionali, il primo intervento della mattinata è affidato a Luca La Mesa, imprenditore e investitore, che affronterà il tema dell’impatto dell’intelligenza artificiale non solo nella vita quotidiana ma soprattutto in quella lavorativa. Subito dopo sarà la volta dell’esperta di social media marketing Veronica Gentili che spiegherà come mettere in pratica un uso strategico di Facebook e Instagram per le imprese.

Nel corso della mattinata, poi ci sarà spazio anche per due panel. Di Sport e Comunicazione parlerà Giuseppe Sapienza, esperto di comunicazione sportiva e con alle spalle un’esperienza ventennale da responsabile della comunicazione di Inter, Milan e Barcellona. Comunicazione & Informazione: quale futuro? è, invece, il titolo del confronto tra il giornalista economico-finanziario Gianbattista Pepi e Dario Mirri, direttore generale e membro del consiglio di amministrazione di Damir, azienda leader nel campo della pubblicità esterna. Un dibattitto sul futuro del giornalismo, tenendo in considerazione pure gli sviluppi possibili in relazione all’applicazione dell’intelligenza artificiale in questo settore.

Nel corso del pomeriggio, dopo la pausa pranzo, è previsto l’intervento di Sandro Campagna. L’allenatore della nazionale italiana di pallanuoto affronterà il tema della comunicazione e dell’importanza del lavoro di squadra tanto nello sport quanto nel business. La parola passerà poi a Davide Caiazzo, esperto di LinkedIn, che illustrerà le potenzialità di questa piattaforma per imprenditori e professionisti. Alla fine dei lavori, ai partecipanti verrà offerta anche una panoramica completa sulle nuove sfide e opportunità della comunicazione digitale. «L’obiettivo di ConfCommunication 5.0 – concludono da Confcommercio Catania – è anche quello di approfondire il valore della comunicazione come forma di aggregazione ed esaltazione del gruppo. Per questo, nel corso della giornata, verrà esplorato pure il ruolo della comunicazione nel costruire comunità solide, nel favorire collaborazioni proficue e promuovere la cultura dell’inclusione e della diversità».