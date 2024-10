L’ex Blutec di Termini Imerese è stata acquistata dal gruppo Pelligra Italia

È stato formalizzato il trasferimento dell’ex Blutec al gruppo Pelligra Italia. Lo ha annunciato con un post sui social il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. «Un giorno importante per la Sicilia e un segnale significativo per la politica industriale del Paese – ha scritto il ministro – È stato formalizzato il trasferimento di Blutec al gruppo Pelligra. Termini Imerese può tornare a essere un polo produttivo grazie a un investimento estero, con una soluzione per tutti i lavoratori, da tredici anni in cassa integrazione». Nei mesi scorsi si sono svolti vari incontri tra il gruppo acquirente – ora proprietario – e la Regione siciliana per tutelare i lavoratori, mentre a maggio scorso è stata resa nota la notizia di un ricorso che avrebbe potuto portare a un esito diverso della vicenda.