Il Sud conquista il Nord: quali regioni meridionali scelgono di più i turisti del settentrione (e da dove partono)

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Il turismo in Italia cresce e a contribuire sono proprio gli italiani che non scelgono più di spingersi all’estero per le vacanze, preferendo esplorare il Belpaese, che custodisce autentici tesori. Ogni anno aumenta infatti sempre di più il numero di viaggiatori lombardi, piemontesi, veneti e liguri che scelgono il Mezzogiorno come destinazione per i propri viaggi, spesso anche più di una volta l’anno. Non è più solo il classico agosto al mare dei nonni. È una scelta consapevole, ricercata, e in molti casi ripetuta. Le regioni del Sud e delle Isole registrano un aumento costante di presenze provenienti dal Nord Italia. La Puglia è in cima alle preferenze già da qualche anno, ma il fenomeno si è allargato. Sicilia, Campania, Calabria: tutte in crescita.

Le regioni più amate

Quali sono le regioni più amate? Ecco alcune preferenze e perché:

● Puglia. Regina indiscussa dell’estate ha rafforzato la propria immagine tra mare cristallino, masserie e borghi da sogno Sicilia. Tra isole, patrimonio artistico, meraviglie gastronomiche e tradizioni conquista proprio tutti;

● Campania. Da Napoli alla costiera ci sono un’infinità di luoghi da scoprire e negli ultimi tempi c’è anche la rimonta del Cilento;

● Calabria. Molti la sottovalutano ma proprio perché meno battuta la regione ha molto da regalare… e si trovano persino alcune delle spiagge più belle d’Italia.

Da dove partono i turisti

L’ingresso per chi vola verso il sud partendo dal nord è sicuramente l’aeroporto di Milano dove si trovano tantissimi collegamenti, anche low cost, delle migliori compagnie. Il traffico viene diviso tra 3 poli: Malpensa, Linate e Bergamo Orio al Serio. Non va sottovalutato l’aspetto logistico del raggiungimento del gate: chi abita in città o nell’hinterland sta tendendo sempre più ad abbandonare l’auto per preferire servizi navetta, come il bus per Malpensa da Milano di Flibco, un punto di riferimento per chi vuole viaggiare senza lo stress di traffico e parcheggio. La tratta Milano-Malpensa, infatti, è tra le più richieste da chi cerca un collegamento pratico e diretto con l’aeroporto, e il servizio Flibco si distingue per comodità, frequenza delle corse e semplicità di prenotazione.

Cosa cercano

Stupisce sapere che la ricerca non è rivolta verso resort all inclusive. I viaggiatori del Nord che scelgono il Sud cercano qualcosa di più autentico. Il mare, con l’acqua trasparente e le calette che non trovi su Google Maps. Poi i borghi: piccoli e lontani dai circuiti più battuti. E poi, soprattutto, il cibo. La gastronomia del Sud è diventata un motivo di viaggio in sé, mantenendo centrale l’esperienza da vivere. C’è addirittura una componente quasi antropologica in tutto questo. Molti viaggiatori del Nord dichiarano di cercare autenticità: ritmi diversi, relazioni umane meno filtrate, una dimensione del vivere quotidiano che nelle grandi città del Nord si è un po’ persa. Il Sud, in questo senso, vende qualcosa che non si produce altrove.

La stagione che si allunga

Un’altra curiosità interessante? Il cambiamento dei periodi di ferie. Nonostante ad agosto resti il picco, negli ultimi anni si va spesso in vacanza a maggio, giugno e settembre per trovare prezzi più

competitivi, godersi le località senza ressa e spezzettare le settimane di ferie in modo da riposarsi con più frequenza.